Perez: ‘Grappig verhaal: de Ajax-scout trekt zijn handen af van die transfer’

Maandag, 4 september 2023 om 23:34 • Mart van Mourik

De tafel van Voetbalpraat is zeer kritisch op het aankoopbeleid van Sven Mislintat. De analytici, te gast in het programma van ESPN, zien de directeur voetbalzaken van Ajax als een ‘gewone scout met een grote zak geld die mag doen wat hij wil’. Kenneth Perez weet onder meer dat Mislintat niet heeft geluisterd naar het verhaal van de gespecialiseerde Ajax-scout van Deens talent, John Steen Olsen, toen Anton Gaaei werd binnengehaald.

Martijn Krabbendam spreekt zijn onbegrip uit over de koers die Ajax op transfergebied aan het varen is. “Het is toch gewoon heel gek? Er is gewoon een scout, want hij is altijd scout geweest, met een zak geld die gaat onderhandelen en haalt wie hij wil! Terwijl hij niet eens zou moeten onderhandelen, want de taak van een scout is gewoon talent ontdekken. Je hoort dan altijd dat het nog vroeg is, maar je mag toch wel íéts in spelers zien?”, vraagt de journalist zich hardop af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez sluit zich aan bij zijn collega aan tafel en komt met een anekdote over het aantrekken van Gaaei, die voor een bedrag van circa 4,5 miljoen euro de overstap maakte van het Deense Viborg FF en voor vijf seizoenen tekende. “Dat is wel een mooi verhaal. De Deense Ajax-scout belt echt iedereen op om te zeggen dat hij niets met de transfer van Gaaei te maken heeft, haha.”

“Hij wordt er namelijk door de mensen in de voetbalwereld op aangekeken”, vervolgt Perez. “Mensen vragen zich af: hoezo heb je hém aangeboden bij Ajax?! Maar hij zegt dus dat hij er niets mee te maken heeft. Dat zegt wel iets over het beleid. De scout die dus de vinger op de pols heeft en alle spelers volgt gewoon wordt gepasseerd”, besluit de analist.