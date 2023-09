Perez ergert zich kapot aan reactie van Ajacied: ‘Krankzinnig, belachelijk!’

Donderdag, 21 september 2023 om 23:21 • Mart van Mourik

Kenneth Perez denkt dat Ajax met een tevreden gevoel van het veld is gestapt. De Amsterdammers speelden in de Europa League met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille en eindigden het duel met tien man door een rode kaart van invaller Silvano Vos. Over de reactie na de rode kaart van de middenvelder op het publiek is de analyticus niet te spreken.

Vos kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart na een overtreding op Vitinha. Vervolgens verliet de Ajacied onder luid applaus van het publiek, waarna hij zelf terugklapte. Onbegrijpelijk, vindt Perez. “Ik denk dat Ajax met een goed gevoel van het veld afstapt, zo van: drie goals gemaakt en gevochten voor wat we waard zijn. De supporters hebben in ieder geval wat Nederlandse jongens en minder aankopen in actie gezien.”

Silvano Vos verlaat het veld onder luid gejuich

“En dan Silvano Vos, die klapt bij het verlaten van het veld terwijl hij net rood heeft gepakt. Het is toch belachelijk! Je bent net ingevallen, krijgt rood en gaat dan klappen naar het publiek. Dat is toch krankzinnig? Als je net rood krijgt, vind ik die reactie heel bijzonder. Je bent toch teleurgesteld in jezelf dan? Nou, laten we het er maar op houden dat hij jong is”, aldus de analist, die geen bijval krijgt van collega Marciano Vink.

“Ik denk dat het publiek ook een bepaalde strijdlust bij hem zag”, geeft Vink aan. “Je moet naar de hele situatie kijken. Die club staat in de brand en dan heb je spelers op het veld staan die elkaar niet zo goed kennen. Er is een grote roep om eigen jeugd, om eigen spelers en om herkenning. En toen kwam Vos erin, die meteen alles gaf. Als het hele stadion dan applaudisseert, dan snap ik zijn reactie wel”, aldus de analyticus.