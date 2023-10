Perez botst met Van Hanegem over Ajacied: ‘Hij is juist vooruitgegaan!’

Zondag, 1 oktober 2023 om 20:46 • Tom Rofekamp

Kenneth Perez ziet vooruitgang bij Brian Brobbey, zo stelt hij bij Dit was het Weekend. De analist vindt de Ajax-spits een stuk stabieler in de afronding dan voorheen. Perez kan zich dan ook niet in de woorden van Willem van Hanegem vinden. De Kromme stelde vrijdag dat Brobbey 'een hele middelmatige speler is geworden'.

Van Hanegem deed de uitspraak in de Willem & Wessel podcast van het Algemeen Dagblad. Brobbey moest het daarin flink ontgelden. "Als hij niets gaat veranderen, gaat het helemaal niets worden. Vroeger, toen hij een jaar of tien was, was hij sterk ten opzichte van andere kinderen. Die zette hij allemaal opzij en hij kon doen wat hij wilde. Nu zijn er een aantal spelers die hetzelfde kunnen en hem gewoon opzijzetten. Hij denkt dat het zijn handelsmerk is geworden", sprak De Kromme

Perez kan niets met Van Hanegems woorden. "Deze week was er een collega van ons – ik weet niet meer wie – die zei dat Brobbey echt een middelmatige speler is geworden. Ik vind juist dat hij vooruit is gegaan, eigenlijk in alles wat hij doet", aldus de Deen. Perez haalt Brobbeys balans aan als voorbeeld. "Hij viel bijna altijd om als hij afwerkte. Dat kunnen zenuwen zijn, maar in deze wedstrijd (RKC - Ajax, red.) heb ik hem niet zien omvallen. Na het schieten in ieder geval. Dan sta je dus wat steviger."

Ook qua loopacties toont Brobbey progressie, aldus Perez. "Als hij dat doet en beter gaat afwerken heeft hij in principe heel veel. Al zal hij nooit een geweldige kopper worden." Brobbey maakte tegen RKC (2-3, gestaakt na 85 minuten) zijn derde competitietreffer van het seizoen. Vorig seizoen stond de Amsterdammer na zeven speelronden op exact dezelfde cijfers. Brobbey bevindt zich zo op de tiende plek van de topscorersranglijst. Die wordt aangevoerd door Santiago Giménez, die er al tien maakte.