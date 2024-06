‘Pepe staat op 41-jarige leeftijd voor eerste avontuur buiten Europa’

Pepe kan mogelijk in Saudi-Arabië aan de slag. Dit meldt de Portugese journalist Bruno Andrade, die werkt voor onder meer CNN Portugal. Het aflopende contract van de 41-jarige centrumverdediger bij FC Porto wordt zo goed als zeker niet verlengd, waardoor Pepe met een transfervrije status een nieuwe club kan uitkiezen.

Volgens Andrade is er vanuit Saudi-Arabië reeds geïnformeerd bij Pepe over een mogelijk dienstverband, al blijft de naam van de betreffende club voorlopig achterwege. Op deze manier komt er dus een einde aan het tweede dienstverband van Pepe bij Porto, dat afgelopen seizoen het kampioenschap aan rivaal Sporting Portugal moest laten.

De doorgewinterde verdediger, met 136 interlands voor Portugal achter zijn naam en een Europese titel op zak, speelde eerder tussen 2004 en 2007 voor Porto. Na avonturen bij Real Madrid en Besiktas keerde Pepe in januari 2019 terug bij Os Dragões. Hij veroverde met Porto onder meer viermaal de landstitel en vijf keer de nationale beker en maakte speelminuten in 288 wedstrijden.

Pepe kwam door blessureleed eind april voor het laatst in actie voor Porto, dat in de Champions League in de achtste finale werd uitgeschakeld door Arsenal en in de Portugese competitie als derde eindigde. Pepe kreeg geen speeltijd in de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen Sporting, maar poseerde na afloop wel in vol ornaat met de Portugese beker.

Andrade benadrukt in de berichtgeving rondom Pepe dat hij en Porto er vrede mee hebben dat de samenwerking op 30 juni ten einde komt. Voorzitter André Villas-Boas wil de selectie van Porto naar verluidt drastisch verjongen deze zomer, waardoor er niet langer plaats is voor de 41-jarige Pepe, die ooit begon bij CS Marítimo.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt woensdag op X dat Porto en Pepe nog niet definitief uit elkaar zijn. Er dienen nog enkele plooien te worden gladgestreken, voordat de routinier kan worden uitgezwaaid. Een langer verblijf van de stopper in het Estádio do Dragão lijkt geen optie meer te zijn.

Pepe is de tweede grote naam die Porto achter zich laat. Onlangs werd namelijk bekend dat trainer Sérgio Conceição de club na zeven seizoenen verlaat. Aan de andere kant heeft Porto definitief de beschikking over Francisco Conceição. De Portugezen lichten de koopoptie, waardoor de aanvaller voor 10,5 miljoen euro overkomt van Ajax.

