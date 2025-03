Pep Guardiola woedend op arbitrage: 'Als hij niet springt, dan breekt hij zijn been!'

Na het laatste fluitsignaal bij Manchester City - Brighton & Hove Albion (2-2) was Pep Guardiola zichtbaar woedend op scheidsrechter Simon Hooper. De Engelse scheidsrechter gaf Jérémy Doku een gele kaart wegens simuleren, maar daar was de manager het niet mee eens.

Volgens de Spaanse oefenmeester moest zijn Belgische aanvaller wel springen om een schop van Jan Paul van Hecke te ontwijken. “Als hij niet springt, dan breekt hij zijn been”, verklaarde Guardiola, die zijn frustratie ook duidelijk maakte bij de arbitrage.

Tijdens de persconferentie na afloop van het duel zei Guardiola: “Hij moet springen om contact te vermijden. Dat moeten ze (de arbitrage, red.) weten! Dit is geen reden waarom we de wedstrijd niet hebben gewonnen.”

Hij geeft aan dat hij dat ook tegen Hooper heeft gezegd: “Ik zei tegen de scheidsrechter dat als Doku niet springt, hij hard wordt geraakt. Hij heeft zichzelf zo verdedigd. Maar het maakt niet uit, vraag me er alsjeblieft niet meer naar.”

Door het gelijkspel tegen Brighton wordt de strijd om een Champions League-plek spannender. “Het lijkt erop dat de strijd tot de laatste speelronde gaat duren. Er zijn nog negen wedstrijden tot het einde van het seizoen”, aldus de Spanjaard.

De oefenmeester is kritisch op zijn team: “Vandaag hebben we niet verloren, maar als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je stabiel blijft. Vorige week tegen Nottingham Forest waren we gewoon niet goed genoeg.”

Guardiola erkent dat de druk op zijn team groeit: “Iedereen voelt de druk. Wij voelen het, maar ook zeker de fans. Als het niet goed voelt, dan is het snel: ‘Oh, gaan we ons wel kwalificeren?’" sluit de Manchester City-manager af.