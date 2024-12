Pep Guardiola na nieuwe zeperd Manchester City: 'We speelden briljant vandaag'

Manchester City is op Tweede Kerstdag wederom tegen averij opgelopen in de Premier League. De naar de zesde plaats afgezakte topploeg moest thuis genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Everton. Titelprolongatie lijkt een utopie te zijn voor de ploeg van manager Pep Guardiola, die desondanks complimenteus is richting zijn team.

''Het resultaat is natuurlijk niet goed. Maar ondanks dat speelden we briljant vandaag'', laat Guardiola na afloop van het teleurstellende gelijkspel weten op de aansluitende persconferentie.

''In de eerste helft speelden we echt heel goed en dat niveau wisten we vast te houden dat de penalty die we na rust kregen. Everton kreeg één kans en scoorde toen ook direct'', verwijst de Spaanse manager naar de 1-1 die viel in de 36ste minuut van de ontmoeting in het Etihad Stadium.

''Het is logisch dat we in de slotfase meer risico's namen en Everton daardoor meer ruimte kreeg op de counter. Toen hadden we de wedstrijd ook nog kunnen verliezen'', aldus Guardiola, die desondanks optimistisch gestemd blijft. ''Arsenal en Chelsea wisten niet te scoren tegen Everton.''

''Met de einduitslag kunnen we natuurlijk onmogelijk tevreden zijn. Maar met de manier van spelen, zeker in de fase waarin we nu verkeren, ben ik zeer gelukkig'', ziet Guardiola ondanks het nieuwe puntenverlies voldoende aanknopingspunten.

''En als we slecht voor de dag komen, zeg ik dat ook gewoon eerlijk op de persconferentie. Dan zeg ik dat we niet goed genoeg waren en dat de tegenstander het meer verdiende'', zo besluit Pep zijn praatje na afloop van Manchester City - Everton.

Bernardo Silva bracht Manchester City na een kwartier spelen op voorsprong met een van richting veranderd schot. De thuisclub was nadien beter, maar zag Iliman Ndiaye op fraaie wijze de 1-1 maken. Daarna lukte het de regerend kampioen niet meer om de winst te pakken.