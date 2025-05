PEC Zwolle-speler onthult: 'Er is interesse in mij vanuit de top vier van de Eredivisie'

Anouar El Azzouzi gaat PEC Zwolle zo goed als zeker verlaten. Volgens De Telegraaf is de club van de 23-jarige middenvelder ‘in vergevorderde onderhandeling met een vooraanstaande buitenlandse club’. In Voetbal International doet hij ondertussen zelf zijn verhaal.

PEC speelde zich afgelopen weekend officieus veilig en meldt zich daardoor ook volgend seizoen zo goed als zeker weer in de Eredivisie. Dat lijkt de club te moeten doen zonder El Azzouzi. De verdedigende middenvelder heeft nog een contract tot medio 2026, maar wil graag een stap maken.

Afgelopen winter was er al serieuze belangstelling voor hem, in ieder geval uit Denemarken en Rusland. Dat ging toen niet door, omdat PEC niet genoeg tijd had om een vervanger aan te trekken. “Daar had ik ook wel begrip voor”, vertelt El Azzouzi aan Voetbal International.

“Bij PEC weten ze dat ik in de zomer nu wél een transfer wil maken en de club heeft ook aangegeven dat ze bereid is om daaraan mee te werken. Er is al veel belangstelling, dus dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, ja.”

Dat gaat om belangstelling van binnen- en buitenlandse clubs. “Er is interesse vanuit de topvier van de Eredivisie, dus ik sluit niets uit en sta voor alles open, maar het buitenland wekt wel een bepaald gevoel in me op”, lijkt El Azzouzi al een lichte voorkeur aan te geven. “Een nieuwe uitdaging, nieuwe energie, nieuwe mensen…”

“Ik heb natuurlijk ook de hele rit gevolgd van mijn tweelingbroer (Oussama El Azzouzi, red.), die van FC Emmen naar Union Sint-Gillis ging en van Union naar Bologna. Als ik dat allemaal zie en zijn verhalen hoor, dan lijkt mij dat ook wel heel mooi om te ervaren. Daar kijk ik op dit moment dus wel het meest naar.”

Ook De Telegraaf meldt donderdagavond dat El Azzouzi hard op weg is naar het buitenland. De krant meldt dat de verwachting is dat het niet lang meer duurt voordat er een klap op zijn transfer kan worden gegeven naar ‘een vooraanstaande buitenlandse club’. Met die deal is een transfersom van zo’n twee miljoen euro gemoeid.

El Azzouzi maakte in 2021 de overstap van FC Dordrecht naar PEC. Sindsdien speelde hij 54 officiële duels voor de Zwollenaren, waarin hij één goal en één assist noteerde.