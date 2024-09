PEC Zwolle heeft zondagmiddag zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Jansen won in eigen huis overtuigend met 3-0 van Heracles Almelo. De doelpunten kwamen op naam van Dylan Vente, Dylan Mbayo en Filip Krastev. PEC klimt dankzij de zege naar de veertiende plek; Heracles staat zestiende.

Het openingsdoelpunt van PEC ontstond in de dertiende minuut na een inschattingsfout van Heracles-verdediger Mimeirhel Benita, die Krastev zag ontsnappen met de bal aan de voet.

Het schot van de linksbuiten van PEC werd half gekraakt, maar kon daardoor uiterst simpel worden binnengetikt door de meegelopen Vente: 1-0. Het was voor de spits zijn eerste officiële doelpunt in dienst van PEC.

De beste kans uit de eerste helft voor Heracles was voor Juho Talvitie, die zijn inzet gekeerd zag worden door een voet van PEC-doelman Jasper Schendelaar.

PEC had kort voor rust op 2-0 kunnen komen, maar Davy van den Berg kopte van dichtbij over. Kort na rust werd ook nog een doelpunt van Krastev afgekeurd vanwege een overtreding in de aanloop daarnaartoe.

De Zwollenaren bleven in de tweede helft zoeken naar een tweede treffer. Thomas Buitink kwam een kwartier voor tijd dichtbij, maar zag zijn inzet via een hand van Heracles-keeper Fabian de Keijzer op de lat uiteenspatten.

In de 78ste minuut besliste PEC het alsnog. Van den Berg legde vanuit de as van het veld breed op Mbayo, die rechts in het strafschopgebied met een bekeken schot de verre hoek vond: 2-0.

In de blessuretijd maakte PEC er 3-0 van. Mbayo dribbelde dreigend het strafschopgebied in en dreigde met een schot. In plaats daarvan gaf de rechtsbuiten de bal slim breed op Krastev, die het simpel afmaakte.