PEC Zwolle is ‘laaiend’ na niet gegeven penalty: ‘Dijks zelf zei het ook’

Bij PEC Zwolle overheerst na afloop van het verloren Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (3-1) verontwaardiging over de niet gegeven strafschop. De VAR bekeek na een uur spelen een mogelijke handsbal van Mitchell Dijks, maar besloot de bal niet op de stip te leggen. Enkele seconden later maakte Fortuna aan de andere kant van het veld de 2-0.

Na een uur spelen kreeg Fortuna een hoekschop. Daar moesten ze echter even mee wachten, want niet veel eerder had Dijks mogelijk hands gemaakt in zijn eigen strafschopgebied. De VAR nam de tijd om het moment nog een keer goed te bekijken, en PEC bleef hopen op een penalty.

Uiteindelijk werd besloten de strafschop niet te geven, waardoor het spel gewoon doorging en Fortuna de corner mocht nemen. En die werd binnenschoten door Justin Lonwijk: 2-0. Terwijl PEC boos was over de niet gekregen strafschop, vierde Fortuna feest.

??? VAR: "Er is geen duidelijk bewijs dat de bal op de hand of de arm komt"



Bram van Polen: "Mitchell Dijks zelf zei tegen mij dat het een strafschop was" ??#forpec — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2024

Na afloop van het duel gaat Bram van Polen bij ESPN in op het moment. “Dijks zei zelf ook tegen mij dat dit een strafschop was”, aldus de aanvoerder van PEC, die vervolgens de beelden te zien krijgt.

“Wat moet je hiervan zeggen? Ik moet zeggen dat we de VAR sowieso niet heel erg mee hebben dit seizoen. Maar natuurlijk is dit een honderd procent penalty. Ik weet niet wat ze dan in Zeist doen.”

Verslaggever Wouter Bouwman vertelt vervolgens dat scheidsrechter Marc Nagtegaal geen uitleg wilde geven aan ESPN. Wel is er een reactie van de VAR. “De bal lijkt tussen het hoofd en de arm door te gaan. Er is volgens de VAR geen duidelijk bewijs dat de bal op de hand of de arm komt”, leest Bouwman voor.

“Dan kun je net zo goed geen VAR doen”, reageert Van Polen. “Dijks zei het zelf ook al. Even serieus... Je moet oppassen wat je zegt denk ik, maar waarschijnlijk hebben ze even zitten slapen in Zeist.”

Ook PEC-trainer Johnny Jansen snapte niks van de beslissing van de arbitrage. “Ik moet eerlijk zeggen: ik vind dat het zo langzamerhand een lachertje wordt. Vorige week zijn er twee goals van ons afgekeurd (tegen FC Volendam, red.) waarvan ik vind dat het nergens op slaat. Dit is toch overduidelijk? Ik hoor net dat de VAR blijkbaar niet kan constateren dat dit een penalty is. Kom op, zeg. Ik heb te vaak meegemaakt dat het gewoon niet klopt. Ik ben echt laaiend.”

