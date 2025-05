PEC Zwolle en Go Ahead Eagles delen de punten na onderhoudende IJsselderby

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles hebben het publiek in Zwolle zondagmiddag uitstekend vermaakt. In het MAC3Park eindigde het duel tussen de twee rivalen in 1-1. Go Ahead kwam via Evert Linthorst op voorsprong. Younes Namli maakte namens PEC gelijk.

De wedstrijd in Zwolle ging vijf minuten later van start dan gepland, vanwege een rookgordijn dat uit het uitvak kwam. In de eerste helft was Zwolle de bovenliggende partij.

De eerste kans werd na een kwartier bijeengespeeld. Odysseus Velanas kreeg een voorzet van de zijkant, maar kon er net niet lekker bij met zijn voet. Vervolgens moest Jari de Busser twee keer redding brengen op een afstansschot van Filip Krastev.

Vlak na rust kwam de kersverse winnaar van de TOTO KNVB Beker op voorsprong. Na een mooi tikje van Victor Edvardsen kwam Oliver Antman door via de rechterkant. Een voorzet van de Fin werd knap ingekopt door Linthorst.

Een kwartier later kwamen de Zwollenaren op gelijke hoogte. Jamiro Monteiro gooide de bal vanaf de zijkant in de zestien, waarna Namli met een heel klein tikje De Busser verschalkte.

Na de gelijkmaker gebeurde er niet veel meer in de IJsselderby. Finn Stokkers zag namens Go Ahead nog wel een schot van afstand gekeerd worden.