Ongelooflijke blunder bij Feyenoord - PEC Zwolle

Jasper Schendelaar is vrijdagavond op zeer knullige wijze in de fout gegaan tegen Feyenoord. In de 21ste minuut wachtte de doelman van PEC Zwolle veel te lang met het uittrappen van de bal, waarna hij die tegen de aanstormende Antoni Milambo aanschoot. De bal rolde vervolgens binnen.

Feyenoord kwam al relatief vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong dankzij Ayase Ueda, die scoorde na een fraaie assist van Jakub Moder. De Japanner stifte de bal over Schendelaar heen.

De 2-0 viel al in de 21ste speelminuut. Er was geen gevaar en Schendelaar had meerdere afspeelmogelijkheden, maar hij wachtte dusdanig lang dat Milambo in de buurt kon komen. De keeper schoot zomaar tegen de middenvelder van Feyenoord aan, waarna de bal over de doellijn rolde.

Kort daarna werd het zelfs al 3-0. Ditmaal verstuurde Milambo de pass richting Igor Paixão, die PEC op koelbloedige wijze op een nog grotere achterstand zette.