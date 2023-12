Pavlidis maakt er twee, komt naast Gimenez en vestigt nieuw record

AZ heeft zaterdagavond drie belangrijke punten gepakt in de Eredivisie. Overtuigend was het niet wat de ploeg van trainer Pascal Jansen liet zien tegen Almere City, maar voldoende voor de winst was het wel: 4-1. Vangelis Pavlidis tekende voor de openingstreffer en was daarmee voor de achtste thuiswedstrijd op rij trefzeker vanaf de start van de competitie. Dat gebeurde nog nooit.

AZ moest het tegen Almere stellen zonder Bruno Martins Indi. De centrale verdediger werd in het hart van de defensie vervangen door de jonge Wouter Goes. Slechts één keer eerder stonden AZ en Almere tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Dat was in 2017 in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker (4-0 winst AZ).

De thuisploeg wist door de zeges van Feyenoord en FC Twente wat het te doen stond in de jacht op plek twee in de Eredivisie, al was daar in de eerste helft weinig van te merken. AZ was slordig in balbezit en werd slechts sporadisch gevaarlijk voor het doel van Almere.

Bij de eerste de beste kans was het wel meteen raak voor de ploeg van Jansen. Pavlidis werd bediend door Jordy Clasie, draaide naar zijn linker en haalde doeltreffend uit in de verre hoek. De Griekse spits tilde zijn seizoenstotaal daarmee naar zeventien treffers.

Heel verrassend was de snelle openingsgoal van AZ overigens niet, daar Almere City van alle clubs in de Eredivisie de ploeg is die dit seizoen het vaakst wordt geklopt in het eerste kwartier van de wedstrijd: zeven keer. Heracles Almelo en Vitesse (beide zes) volgen.

Hoewel Almere er in de eerste helft niet vaak uitkwam, kreeg de ploeg van Alex Pastoor toch een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Jochem Ritmeester van de Kamp nam op slag van rust het AZ-doel onder vuur, maar had het vizier niet op scherp staan.

In de tweede helft wisten de bezoekers het net wel te vinden. Amper tien minuten onderweg kopte Loïc Mbe Soh raak uit een corner van Peer Koopmeiners. Laatstgenoemde is eigendom van AZ en speelt dit seizoen op huurbasis bij Almere.

Heel veel gevaarlijker dan dat werd Almere ook niet. AZ overtuigde evenmin, maar trok het duel in het laatste kwart wel naar zich toe. Eerst was het invaller Dani de Wit die scoorde, waarna ook David Møller Wolfe zichzelf op het scorebord werkte na een fraaie aanval.

Het slotakkoord van de wedstrijd kwam, hoe kan het ook anders, van de voet van Pavlidis. De spits wipte de bal op prachtige wijze over Nordin Bakker en noteerde via de binnenkant van de paal zijn achttiende competitietreffer van het seizoen. Daarmee staat hij nu op gelijke hoogte met Santiago Gimenez.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 NEC 15 4 6 5 0 18 10 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

