Paul Simonis looft twee spelers van Go Ahead Eagles na bekerwinst: 'Een kanjer. Hij kan alles'

Paul Simonis is na afloop van de gewonnen bekerfinale tegen AZ vanzelfsprekend zeer blij. Volgens de trainer van Go Ahead Eagles is het ‘de meest bijzondere dag in m’n leven’. Go Ahead versloeg AZ na penalty’s, nadat het na 90 en 120 minuten 1-1 stond.

Door een benutte penalty van Troy Parrott stond AZ lange tijd op voorsprong, maar in de negende minuut van de blessuretijd benutte Mats Deijl aan de andere kant van het veld ook een penalty: 1-1.

In de verlenging en de daaropvolgende strafschoppenreeks werd doelman Jari De Busser met meerdere reddingen, onder meer op strafschoppen van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo, de held van Deventer.

“Vandaag waren we een aantal keer zeer gelukkig”, analyseert Simonis na afloop van het duel bij ESPN. “AZ zat er wat beter in, zij waren wat directer. Gevaarlijk vanuit de omschakeling steeds, dat deden ze hartstikke goed.”

Volgens Simonis was Go Ahead ‘dood en begraven’ toen het diep in de blessuretijd toch nog een penalty kreeg. Die werd benut door Deijl. “Hij kan alles”, is Simonis lovend over zijn aanvoerder. “Het is een alleskunner.”

“Hij kan goed praten, hij kan goed lopen en hij kan goed penalty’s nemen. Hij zei steeds in de cirkels dat we rustig moesten blijven en luisteren naar de trainer. Dat was echt hartstikke leuk.”

De grootste held werd echter De Busser. “Een kanjer”, noemt zijn trainer hem. “Ongekend. Die wint deze wedstrijd voor ons. Het is echt geweldig.”

“Dit is de meest bijzondere dag in m’n leven. Zo met elkaar en het publiek. Echt grandioos. Ze hebben het ook echt verdiend”, besluit de trainer die Go Ahead de eerste bekerwinst in de clubhistorie bezorgde.