Paul Simonis en Go Ahead Eagles krijgen in aanloop naar bekerfinale tegen AZ aardige domper te verwerken

Dean James moet de bekerfinale van maandag 21 april aan zich voorbij laten gaan. De 24-jarige linksback van Go Ahead Eagles raakte zondag geblesseerd tegen FC Utrecht en moet ‘de komende weken’ toekijken, meldt Kowet.

James werd zondag na iets meer dan een uur gewisseld door Paul Simonis nadat hij een blessure op had gelopen. Aske Adelgaard was zijn vervanger.

De enkelvoudig international van Indonesië verliet het veld geëmotioneerd, wat het ergste al deed vermoeden. Nu is dus duidelijk dat James de clash tegen AZ in De Kuip inderdaad moet missen.

De in Leiden geboren linkspoot is een belangrijke speler in het systeem van Simonis. James, die medio 2023 overkwam van FC Volendam, was dit seizoen tot dusver goed voor 2 goals en 3 assists in 29 wedstrijden.

Ook Jakob Breum is er niet bij in de bekerfinale tegen AZ. Of Finn Stokkers en Søren Tengstedt het duel met de Alkmaarders wél halen is nog niet bekend.

Ook bij AZ een race tegen de klok

AZ kent eveneens personele problemen in aanloop naar de kraker in De Kuip. Ook Jordy Clasie kampt momenteel namelijk met een blessure.

De aanvoerder liep eind maart een kuitblessure op en moet een race tegen de klok zien te winnen om de bekerfinale te halen. De wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles begint 21 april om 18.00 uur.