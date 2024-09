De nieuwe route van Kenzo Goudmijn: ‘Derby County is nog veel groter dan ik dacht’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone regelmatig met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Kenzo Goudmijn (22), die deze zomer voor vier jaar tekende bij Derby County.

Door Wessel Antes

Jarenlang stond Goudmijn te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van AZ. De creatieve middenvelder speelde tientallen jeugdinterlands namens Nederland, debuteerde op zestienjarige leeftijd in het betaald voetbal en leek te zijn gemaakt om te schitteren in het AFAS Stadion.

Toch koos Goudmijn deze zomer voor een andere route. Na twintig duels in AZ 1 en uitleenbeurten aan Excelsior en Sparta is het tijd om zich te ontwikkelen in het Championship. Goudmijn kon bij AZ blijven of spelen onder Robin van Persie bij sc Heerenveen, maar kiest bewust voor het tweede niveau van Engeland.

AZ

Zijn besluit om bij Derby te tekenen werd volop gesteund door vader Kenneth, die als assistent-trainer actief is bij AZ. Voor Goudmijn is het fijn dat hij altijd kan terugvallen op iemand die veel ervaring heeft in het profvoetbal. “Dankzij mijn vader ben ik echt met voetbal opgegroeid. Het was altijd een deel van mijn leven en ik heb nooit iets anders gedaan of willen doen.”

“Mijn vader heeft mij daar nooit in gepusht. Het belangrijkste voor hem is dat ik ervan geniet. Voor mij is het alleen maar fijn dat hij zelf ook heeft gevoetbald, ik heb daardoor nooit extra druk gevoeld”, vertelt Goudmijn. “Ik zie het alleen maar als een extra voordeel dat hij alles over het vak weet.”

Goudmijn was twaalf jaar lang onderdeel van AZ. “Ik heb alleen maar fijne herinneringen aan mijn tijd in Wijdewormer en Alkmaar en ben heel dankbaar voor wat AZ mij heeft gebracht.” Dat hij werd bestempeld als toptalent was voor Goudmijn nooit een extra last. “Ik vond het eerder een mooi compliment. Dat heeft voor mij geen extra druk opgelegd. De enige druk die ik voel, is de druk die ik mezelf opleg. Wat anderen vinden is voor mij niet belangrijk.”

Een langdurige kans in de hoofdmacht van AZ heeft Goudmijn nooit gehad. “Of ik meer dan twintig wedstrijden namens AZ had kunnen spelen? Natuurlijk, maar dat is hoe het voetbal loopt. Ik had graag net als andere jongens na meerdere goede seizoenen bij AZ willen vertrekken, maar niet iedereen heeft hetzelfde pad.”

“Ik ben namelijk ook heel erg dankbaar voor de mooie tijd die ik bij Excelsior heb gehad”, gaat Goudmijn verder. “En dat ik überhaupt wedstrijden voor AZ heb mogen spelen was al een droom voor mij. Nu heb ik besloten dat ik ergens anders voor mijn kans wil gaan en dan moet je accepteren dat dingen soms anders lopen dan je vooraf misschien gepland hebt.”

Van Persie

‘Robin van Persie op Ibiza in gesprek met Kenzo Goudmijn’, kopte De Telegraaf afgelopen zomer. Even leek het erop dat de middenvelder zijn carrière zou vervolgen bij Heerenveen. “Over een dergelijke stap heb ik ook nagedacht en dan ga je dingen afwegen. Na mijn tijd bij AZ, Excelsior en Sparta had ik het idee dat het in Nederland niet meer precies ging zoals ik dat voor ogen had, dus nu wilde ik mijn geluk ergens anders beproeven.

Voor Goudmijn voelde het niet vreemd om met een legende als Van Persie in gesprek te gaan over een mogelijke transfer. “Ik vind het sowieso al mooi dat Heerenveen geïnteresseerd was om mij te kopen. Voor mij blijven zulke dingen bijzonder aan dit vak. Robin was een geweldige speler, van wie ik jarenlang heb genoten. Daarom was het leuk om hem te ontmoeten.”

“Toch was het meer een gesprek tussen Heerenveen en mij, waarbij je de status van Robin als voetballer gescheiden moet houden. Uiteindelijk moet je als speler kiezen voor het plan waarin je het meeste vertrouwen hebt. Om die reden heb ik gekozen voor het verhaal van Derby”, aldus Goudmijn.

The Rams

Goudmijn besloot direct na het afgelopen Eredivisie-seizoen dat hij AZ wilde verlaten. Dat zorgde voor veel interesse. “Toen bekend werd dat ik een stap wilde maken, hebben meerdere clubs uit Engeland contact gezocht, waaronder Derby. Daar had ik direct een goed gevoel bij, zeker na de eerste gesprekken. Voor mij was het vooral belangrijk om het gevoel te hebben dat ik veel zou gaan spelen.”

Het Engelse voetbal trekt Goudmijn enorm aan. “Het Championship is een hele mooie competitie met een goed niveau. Als je kijkt naar hoe het voetbal leeft in Engeland, is dat echt prachtig. Natuurlijk kijk je op jonge leeftijd vooral naar de Premier League, maar deze competitie moet je niet onderschatten.”

De keuze voor het tweede niveau van Engeland komt niet uit de lucht vallen. “Ik geloof dat dit mijn pad kan zijn, dat hebben andere spelers de afgelopen jaren al bewezen. Cry (sencio Summerville, red.) is een mooi voorbeeld, maar ondertussen kun je al best veel namen noemen die met succes voor deze route hebben gekozen. Ian Maatsen, Gustavo Hamer, Million Manhoef, ga zo maar door.”

Door zijn keuze is Goudmijn een echte Ram, die wekelijks speelt in een volgepakt Pride Park Stadium. “Ieder weekend zit het bomvol met 35.000 man. Dat is geweldig, zoiets gun ik iedereen. Ik wist dat Derby groot was, maar deze club is nog veel groter dan ik dacht. Ook op het gebied van faciliteiten. Als je alleen al naar ons trainingscentrum kijkt… Alles is gewoon fantastisch geregeld hier.”

Manager Paul Warne maakt direct volop gebruik van de kwaliteiten van Goudmijn. Inmiddels heeft hij zijn eerste zes wedstrijden al gespeeld en tegen Bristol City (3-0 winst) was hij voor het eerst trefzeker. “Het gaat echt goed. Natuurlijk is het wennen als je op jonge leeftijd voor het eerst in het buitenland gaat wonen, maar alles gaat in het juiste tempo.”

Goudmijn is niet alleen naar Engeland verhuisd. Zijn vriendin Shayna, die als model hard aan de weg timmert, is zijn steun en toeverlaat. “We wonen samen in een mooi gebied hier in Derby, een beetje countryside. Het is niet zo groot en druk als Londen, maar je hebt hier alles. We zitten op een uur afstand van Birmingham en Manchester, dus daar kun je al iets meer de drukte opzoeken. Met de trein is het een anderhalf uur naar Londen, dus eigenlijk hebben we een heel mooie locatie gevonden.”

Derby helpt Goudmijn zijn weg te vinden in Engeland. “Vanuit de club krijg ik veel tips om het ook echt in Derby zelf naar mijn zin te hebben. De mensen hier willen dat wij ons thuis voelen en zo hebben we bijvoorbeeld al een aantal mooie restaurants ontdekt. Ik ben heel blij met de manier waarop wij de afgelopen maanden ontvangen zijn.”

Toch zijn er een aantal grote verschillen tussen Engeland en Nederland. “Ik mis wel de supermarkt in Nederland, dat is toch wel een stukje gewenning. Verder is het grootste verschil dat ik aan de andere kant van de weg moet rijden”, lacht Goudmijn.

Ook op het gebied van voetbal leert Goudmijn veel. “In Nederland houden we heel erg van positiespel en goed voetbal. Hier is dat soms minder belangrijk, zolang er maar hard gewerkt wordt en er een goed tempo in zit. Ik denk dat als ik eenmaal gewend ben aan dat tempo en het fysieke voetbal in Engeland, ik echt kan gaan uitblinken met mijn technische kwaliteiten. In potentie kan ik een completere voetballer worden, die nog meer opvalt.”

“Het is in ieder geval fijn dat ik direct veel speel, want daarom heb ik deze stap gemaakt. Ik zou jokken als ik zeg dat ik dit niet had verwacht, want ik denk dat dat niet de juiste instelling zou zijn voor een voetballer. Het is heel prettig dat alles vooralsnog goed verloopt”, aldus Goudmijn. Dit weekend speelt Derby thuis tegen Cardiff City.

Gevraagd naar het aantal doelpunten en assists dat Goudmijn wil verzorgen, blijft de rechtspoot een antwoord schuldig. “Ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten maken en starten. Natuurlijk wil ik er dan ook met mijn statistieken goed uitkomen, maar dat komt vanzelf wel als ik laat zien hoe goed ik kan voetballen. Ik wil Engeland de Kenzo Goudmijn laten zien waarvan ik weet dat ik die kan zijn.”

Waar Goudmijn het meest naar uitkijkt dit seizoen? “De wedstrijden in de volle stadions hier. Tot dusver is het overal echt geweldig. Van een aantal teamgenoten heb ik te horen gekregen dat het bij Leeds United heel erg leeft en dat spelen op Elland Road enorm gaaf is, dus ik ben benieuwd. Ik laat het allemaal op me afkomen.”

Uiteindelijk hoopt Goudmijn ooit in de Premier League te spelen. “Dat zou prachtig zijn, er is geen enkele voetballer die niet in die competitie wil spelen. Ik ben hierheen gekomen om me te laten zien op een andere plek, in een ander land. Als dat lukt gaan er vanzelf weer andere deuren open.”

Ook LaLiga trekt Goudmijn. “Dat is vooral vanwege de manier van spelen. Het voetbal spreekt me heel erg aan en Spanje is een mooi land. Het is daar altijd lekker weer en dat kun je over Engeland natuurlijk niet zeggen. Toch kies ik vooral voor het voetbal, dat staat altijd op de eerste plek.”

Voor nu focust Goudmijn zich volledig op Derby. “Ik wil mezelf hier laten zien en niet te veel in de toekomst kijken.” Alsnog krijgt de Noord-Hollander de slotvraag waar hij over vijf jaar wil staan. “Dat vind ik lastig om te zeggen, omdat het in het voetbal raar kan lopen. Laat ik het zo zeggen: ooit wil ik nog een mooie stap maken naar een van de grotere competities. Zolang ik lekker kan blijven voetballen ben ik al snel gelukkig.”