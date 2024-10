Remko Pasveer: 'Heb jij er nu ook al verstand van? Hier ga ik niet op in'

Ajax wist zondag na een waar spektakelstuk af te rekenen met Heracles Almelo (3-4). Na afloop werd Remko Pasveer door Leo Oldenburger gevraagd naar het werelddoelpunt van Mario Engels, waarbij de ESPN-verslaggever suggereert dat hij zeker één ding anders had kunnen doen. “Heb jij er nu ook al verstand van”, reageert Pasveer licht geïrriteerd.

Josip Sutalo leverde de bal bij een 1-1 tussenstand in de opbouw eenvoudig in met een slordige bal richting Devyne Rensch. De bal kwam recht in de voeten bij Engels, die zich geen moment bedacht en vanaf eigen helft de bal over Pasveer in het doel schoot.

“Ik had niet verwacht dat je erover zou beginnen”, reageert Pasveer spottend voor de camera van ESPN. “Wij geven een assist op hun, zo simpel is het. Ik ben bezig met het organiseren van mijn verdediging en met één tikje ligt de bal goed voor Engels. Ik denk dat hij hem fantastisch binnenschiet”, analyseert Pasveer de tegentreffer.

“Je loopt een beetje schuin terug om je blik op de bal te houden. Had je anders kunnen teruglopen?”, vraagt Oldenburger de Ajax-doelman. “Dan ben je hem helemaal kwijt, dus dan ziet het er ook raar uit als je de bal ineens helemaal niet meer ziet. Je moet wel oog houden op welke richting je op moet”, verklaart Pasveer.

“Ik kon net mijn hand er niet goed achter krijgen om hem tegen te houden”, baalt de veertigjarige goalie van de tegentreffer. “Je probeert het met je linkerhand, hè”, reageert Oldenburger. “Met je rechterhand zou je nog een grotere kans hebben om hem over te tikken, heb ik van de keeperstrainer begrepen.”

Pasveer lijkt enigszins verbaasd en licht geïrriteerd door het commentaar van Oldenburger. “Heb jij nu ook al verstand van keepen? Hier ga ik verder niet op in”, lacht de doelman de kritiek weg.

Voor Pasveer waren de drie tegentreffers verder niet iets om zich grote zorgen over te maken. “Vandaag was zo’n dag dat je wat meer schoten op doel tegen kreeg. Het was van onze kant zeker niet goed, dus daar is ruimte om het te bespreken. Maar natuurlijk zijn we blij dat we gewonnen hebben”, besluit hij.