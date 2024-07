Remko Pasveer had op dag één al goed gevoel bij nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli

Remko Pasveer heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot de zomer van 2025. De inmiddels veertigjarige doelman wil vooral als klankbord gaan fungeren voor de overwegend jonge spelersgroep in Amsterdam. Pasveer is daarnaast zeer te spreken over de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli.

"Als ik me fit voel en het kan bijbenen, dan wil ik doorgaan", verklaart Pasveer waarom hij er een seizoen aan vastplakt in een interview met Ajax TV. "En ik heb er nog veel plezier in. Mijn rol is om de jongens op sleeptouw te nemen, ze te coachen en te bespreken hoe je met je vak omgaat."

Pasveer hoopt zijn ruime ervaring over te kunnen brengen aan de veel jongere doelmannen van Ajax. "Ik wil graag een verlengstuk zijn. Ik weet wat er in de spelersgroep leeft en mijn deur staat altijd open. Dat is wel een beetje de rol die ik op mij moet nemen, als een van de oudste spelers."

"We hebben bij Ajax veel jongens die niet heel uitgesproken zijn. Dat mis ik wel een beetje in dit team. Voor die jongens is het dus belangrijk om een beetje een stem te zijn", legt Pasveer uit wat hij van plan is komend seizoen.

"Nog een jaartje Ajax dus", concludeert de doorgewinterde keeper. "Voor mijzelf, maar ook omdat je wat terug wil doen voor Ajax. We hebben natuurlijk een heel slecht jaar gehad." De Amsterdammers stonden vorig seizoen enige tijd onderaan in de Eredivisie, om uiteindelijk als vijfde te eindigen.

Farioli

Pasveer is onder de indruk van Farioli, sinds enkele weken de nieuwe hoofdcoach van Ajax. "Ik had hem al een paar keer ontmoet. Op de eerste dag merkte ik al een hele andere energie. In positieve zin, dat is denk ik heel erg belangrijk."

"Het is altijd aftasten hoe zo iemand is", weet Pasveer uit ervaring. "Maar de gesprekken waren eigenlijk heel positief. En toen ik terugkwam, merkte je gelijk dat hij een nieuwe standaard probeert neer te zetten. En nieuwe energie probeert te geven op trainingen. Dus wat dat betreft ben ik heel positief over de veldtrainingen en de besprekingen."

