â€˜Pascal Jansen kan zeer controversiÃ«le stap maken naar Spartak Moskouâ€™

‘Pascal Jansen kan zeer controversiële stap maken naar Spartak Moskou’

Pascal Jansen kan zijn trainerscarrière mogelijk vervolgen bij Spartak Moskou. Dat meldt De Telegraaf op basis van Russische media. De 51-jarige trainer werd begin dit jaar ontslagen bij AZ, en is sindsdien clubloos.

Momenteel is Guille Abascal nog de trainer van Spartak, maar de 34-jarige Spanjaard staat flink onder druk. Dat heeft te maken met de matige prestaties: momenteel staat Spartak zesde in de Russische competitie.

De achterstand op koploper Zenit Sint-Petersburg bedraagt negen punten, en daarmee lijkt Spartak het eerste landskampioenschap sinds 2017 sowieso te kunnen vergeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Abascal moet dus mogelijk vertrekken op korte termijn, en Russische nieuwskanalen schuiven Jansen nu naar voren als belangrijkste kandidaat om hem in dat geval op te volgen.

Bij Spartak staan Quincy Promes en Manfred Ugalde onder meer onder contract. Eerstgenoemde zit momenteel echter in de gevangenis in Dubai, en wordt mogelijk uitgeleverd aan Nederland.

Ugalde kwam afgelopen winter over van FC Twente en maakte vorige week zijn eerste goal voor Spartak, in de bekerwedstrijd tegen Zenit (1-2 nederlaag).

Het is vooralsnog niet bekend of Jansen, die ook al enige tijd aan Ajax wordt gelinkt als mogelijke nieuwe trainer, openstaat voor een avontuur in Rusland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties