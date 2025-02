Pascal Bosschaart zet Paixão en Bueno compleet onverwacht op totaal andere plek op het veld tegen AC Milan

Pascal Bosschaart heeft een behoorlijke verrassing in huis voor het Champions League-duel met AC Milan. De interim-trainer van Feyenoord kiest ervoor om Hugo Bueno niet als linksback en niet als linkermiddenvelder op te stellen, maar als linksbuiten. Igor Paixão schuift een linie naar achteren.

De pas achttienjarige Zépiqueno Redmond verschijnt nu aan de aftrap in het San Siro, zo is inmiddels duidelijk geworden Bosschaart zou voor de spitspositie ook nog kunnen kiezen voor Ibrahim Osman, maar schenkt dus voorlopig het vertrouwen aan Redmond.

Vóór de verdediging moeten Jakub Moder en Antoni Milambo voor de controle op het middenveld zorgen. Igor Paixão is er voor de aanvallende impulsen op het Feyenoord-middenveld.

“Of het erg puzzelen was in de opstelling? Nou goed, je weet wat je wel en niet hebt”, reageert Bosschaart voor de camera van Ziggo Sport. “Dan hebben we ook nog een spits die de afgelopen dagen ziek was. Dus dan komt er een nieuwe spits bij.”

“Bueno op het middenveld? Nou, hij staat niet op het middenveld”, onthult Bosschaart. “Wij staan gewoon in de formatie zoals wij altijd staan, alleen Bueno staat dit keer linksbuiten. Igor Paixão zakt dan terug naar het middenveld.”

“We hebben 22 spelers, dus we moeten kunnen wisselen. We hebben weer een redelijk goed plan liggen. We willen onze sterke spelers in hun kracht krijgen.”

“Ik heb Redmond in de spits geposteerd, omdat hij daar bij Jong Feyenoord ook staat. Osman had gekund, maar hij is denk ik beter vanaf de flanken”, aldus Bosschaart.