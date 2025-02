Pascal Bosschaart na Champions League-duel AC Milan - Feyenoord: 'Ik ga Dennis te Kloese wat influisteren'

Pascal Bosschaart zou niet onwelwillend tegenover een langer dienstverband als interim-trainer van Feyenoord staan, zo laat hij doorschemeren tijdens de persconferentie na afloop van het Champions League-duel met AC Milan (1-1).

Feyenoord plaatste zich dinsdagavond op knappe wijze voor de achtste finale van de Champions League. De ploeg van Bosschaart had na de 1-0 overwinning op AC Milan in De Kuip een week eerder genoeg aan een 1-1 gelijkspel in San Siro. Het openingsdoelpunt van Santiago Gimenez werd onschadelijk gemaakt door Julián Carranza.

Bosschaart is na afloop logischerwijs erg blij met de plaatsing voor de volgende ronde in het miljardenbal. Op de persconferentie maakt hij zelfs - weliswaar met een knipoog - duidelijk dat hij graag zou aanblijven tot minimaal het einde van het seizoen.

“Of ik algemeen directeur Dennis te Kloese na afloop al in zijn oor heb gefluisterd dat ik het seizoen wil afmaken? Nee. Maar dat zal ik vanavond nog wel even influisteren”, zo maakt het Algemeen Dagblad op uit de mond van de coach.

“Nu zit ik hier in San Siro en hebben we net AC Milan uitgeschakeld. Dat besef moet nog komen. Maar na afloop zat ik even met Etiënne Reijnen en John de Wolf en toen zeiden we wel tegen elkaar. Dit hebben we wel even voor elkaar gekregen.”

“Het tactisch plan met Hugo Bueno als een soort tweede zes pakte niet uit zoals we hadden gehoopt. Maar Bueno gaf wel de voorzet bij de 1-1 en dat lukte wel. We zijn blij, die gasten hebben gevochten en we zitten in de achtste finale. De enige domper is de rode kaart voor Givairo Read.”

Feyenoord beëindigde de competitiefase van het miljardenbal als negentiende, waardoor het veroordeeld werd tot het spelen van de tussenronde. Nu die overbrugd is, wacht een direct geplaatst team bij de laatste 16. Voor de Rotterdammers wordt dat de nummer 3 of 4 van de competitiefase. Dat betekent dat vrijdag bij de loting Arsenal of Inter uit de koker kan komen.