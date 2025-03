Pascal Bosschaart is zeer lovend over Feyenoord-speler: 'Interesse FC Barcelona is niet onredelijk'

Pascal Bosschaart is diep onder de indruk van Givairo Read. Volgens de trainer van Feyenoord Onder 21 is de achttienjarige rechtsback zelfs al klaar voor het Nederlands elftal.

Bijna twee jaar geleden pikte Feyenoord Read op uit de jeugd van FC Volendam. In februari vorig jaar mocht de verdediger al even ruiken aan het eerste elftal van de Rotterdammers, met een invalbeurt in de Europa League tegen AS Roma.

Dit seizoen komt Read tot veel meer speeltijd namens Feyenoord 1. Sterker nog: hij is er inmiddels een vaste basisspeler. Read speelde dit seizoen tot dusver 24 duels namens Feyenoord (één goal, zeven assists). Daarvan stond hij 19 keer in de basis.

Bij RTV Rijnmond wordt de stormachtige ontwikkeling van Read besproken met Bosschaart, de trainer van Feyenoord Onder 21 die dit seizoen ook als interim-trainer gedurende twee duels de leiding had over Feyenoord 1.

“Hij is honderd procent klaar voor het Nederlands elftal”, zegt Bosschaart vol overtuiging over Read. “Deze jongen heeft zich zó goed ontwikkeld in het laatste jaar…”

“Ik heb hem zelf in de Youth League nog onder mijn hoede gehad. Daar is hij bij ons ook van waarde geweest. Hij heeft zich volgens mij ook prima staande gehouden tegen Rafael Leão (in de Champions League tegen AC Milan, red.). Ik las ergens dat er al interesse is vanuit Barcelona. Dat vind ik niet onredelijk.”

“Los van het feit dat hij ook verdedigend gewoon heel goed is, heeft hij ook heel veel aanvallende impulsen. Dat zag je ook in de wedstrijd tegen FC Twente. Ik denk dat hij heel ver gaat komen”, is de trainer lovend.