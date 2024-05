Paris Saint-Germain verslaat FC Metz, dat ondanks nederlaag juicht

Paris Saint-Germain heeft zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen met een overwinning afgesloten. De ploeg van Luis Enrique won dankzij treffers van Carlos Soler en Lee Kang-in met 0-2. Toch was er opluchting voor Metz, dat op basis van één doelpunt verschil zestiende eindigde en niet zeventiende, zoals nu het geval is voor FC Lorient, dat met 5-0 won van Clermont Foot en één goal tekortkwam om directe degradatie te voorkomen. Metz speelt een play-off-wedstrijd tegen de nummer drie van de Ligue 2, AS Saint-Étienne.

In de laatste wedstrijd van het seizoen mocht Keylor Navas het doel verdedigen. De Costa Ricaan vertrekt na dit seizoen bij PSG. Dat geldt ook voor Kylian Mbappé, die er in tegenstelling tot de doelman niet bij was. Ook Ousmane Dembélé, Vitinha, Marquinhos, Fabián Ruiz en Gianluigi Donnarumma kregen vrij met het oog op de bekerfinale tegen Olympique Lyon.

PSG kende een prima start in Metz, waar het in de zevende minuut de leiding pakte. Een hoekschop werd niet direct voor het doel gespeeld, maar kort op Soler. De Spanjaard keek op en leek een teamgenoot bij de tweede paal te willen bereiken. Zijn niet al te zuivere voorzet veranderde in een prachtig schot, toen de bal in de bovenhoek eindigde: 0-1.

???????????? wat een goal ??? De Spanjaard Carlos Soler schiet bewust of onbewust schitterend raak voor PSG ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCMPSG pic.twitter.com/dJpstNp64P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2024

PSG denderde door en maakte al snel korte metten met Metz, dat al in de twaalfde minuut tegen een 0-2 achterstand keek. Enkele korte combinaties leidden tot balbezit voor Marco Asensio aan de linkerkant van de zestien. De Spanjaard gaf scherp voor en zag dat Lee zijn uitstekende pass tot assist promoveerde: 0-2.

Metz, waar Ajax-huurling Georges Mikautadze in de basis begon, had vrijwel niets in te brengen tegen les Parisiens. Het was vooral wachten op de 0-3, die er via Nordi Mukiele bijna kwam. Metz-doelman Alexandre Oukidja bracht redding en haalde een minuut later opgelucht adem toen Asensio rakelings naast schoot.

PSG bleef op zoek gaan naar een vroege derde treffer. Gonçalo Ramos probeerde het met een schot in de rechteronderhoek, waar Oukidja nog maar net een hand tegenaan kon krijgen. De Algerijn voorkwam op slag van rust ook dat Lee, via een kopbal, zijn tweede treffer van de avond kon laten aantekenen.

Na rust veranderde er niet veel. Mikautadze en zijn ploeggenoten hadden het zwaar, al had Danley Jean Jacques de taak voor Metz wel makkelijker kunnen maken. Navas hoefde echter niet in actie komen, want het schot van Jacques vloog net naast. Mikautadze liet zich na een uur gelden, met een fraaie dribbel en goed schot, waar Navas op tijd op kon reageren.

Het zat Metz ook net mee, zo bleek onder meer toen Lamine Camara zijn inzet op de lat zag belanden. Het was ook niet de avond van Mikautadze, die net over schoot. Het lot van Metz hing aan een zijden draadje, maar het kwam goed omdat het geen treffer meer hoefde te incasseren van PSG én omdat Lorient geen 6-0 meer wist te maken tegen het al gedegradeerde Clermont.

