Paris Saint-Germain telt minimaal 40 miljoen euro neer voor volgende aanwinst

Eintracht Frankfurt-verdediger William Pacho staat op het punt om zijn toptransfer naar Paris Saint-Germain af te ronden. Fabrizio Romano meldt dat de Ecuadoraan inmiddels is geland in Parijs, waar hij donderdag na het ondergaan van de medische keuring een contract gaat ondertekenen.

Romano en Florian Plettenberg van Sky Sport maakten eergisteren voor het eerst melding van de concrete interesse van PSG in de 22-jarige centrumverdediger. De onderhandelingen verliepen zeer voorspoedig, want diezelfde dag werd bekend dat PSG een akkoord had bereikt met Frankfurt.

Pacho, die zelf al snel persoonlijk akkoord was met PSG, zal een vijfjarig contract ondertekenen in het Parc des Princes. Frankfurt, waar de Ecuadoraan tot medio 2028 vastlag, gaat de Duitse club een vast bedrag van veertig miljoen euro opleveren. De transfersom kan nog oplopen tot 45 miljoen euro als er aan bepaalde bonusvoorwaarden wordt voldaan.

Pacho speelde slechts een jaar voor Frankfurt. In de zomer van 2023 werd hij voor negen miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp. Pacho gold als opvolger van de naar AS Roma vertrokken Even Ndicka en groeide in zijn eerste en enige jaar uit tot sterkhouder.

Pacho deed afgelopen seizoen in 33 van de 34 Bundesliga-wedstrijden mee. In al die duels stond de linkspoot van begin tot eind op het veld. De ene wedstrijd die hij niet meedeed, op 3 februari tegen FC Köln, moest hij noodgedwongen missen wegens een schorsing.

Pacho, die volgens Transfermarkt een waarde van 35 miljoen euro vertegenwoordigt, in inmiddels zestienvoudig international van Ecuador. De mandekker was op de Copa América afgelopen zomer een onbetwiste basisspeler. Ecuador strandde in de kwartfinale tegen Argentinië (2-1).

Voor PSG wordt Pacho de derde aanwinst deze zomer. Eerder versterkte de regerend landskampioen van Frankrijk zich met Matvey Safonov (Krasnodar) en João Neves (Benfica). Daartegenover stond het vertrek van onder meer Kylian Mbappé (Real Madrid) en Hugo Ekitiké, die uitgerekend naar Frankfurt vertrok.

