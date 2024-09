Paris Saint-Germain stelt teleur: Marseille en Monaco kunnen op gelijke hoogte komen

Paris Saint-Germain is op bezoek bij Stade de Reims tegen puntenverlies aangelopen: 1-1. Het vroege openingsdoelpunt van Keito Nakamura kon slechts deels ongedaan worden gemaakt door de Parijzenaren, dankzij Ousmane Dembélé. PSG staat nu op dertien punten na vijf duels en geeft Olympique Marseille en AS Monaco de kans om zondag in punten gelijk te komen.

Bijzonderheden:

PSG kende een slechte start in Reims, waar het dankzij twee Japanners al binnen tien minuten tegen een achterstand aankeek. Junya Ito gaf vanaf de rechterkant voor op Nakamura, die Marquinhos aftroefde en in de korte hoek raak schoot: 1-0.

PSG moest de achtervolging in Reims had het aan goalie Yehvann Diouf te danken dat het bij 1-0 bleef, daar hij knap redde op een inzet van Lee Kang-in. De Parijzenaren bleven gaan, maar ook Desiré Doué en Randal Kolo Muani hadden het vizier niet op scherp staan.

Halverwege de tweede helft kwam PSG alsnog op het scorebord terecht. João Neves gaf zeer scherp voor en bij de tweede paal was het Dembélé die afrondde. Er leek even sprake van buitenspel, maar dat bleek niet het geval. In het restant van de wedstrijd stelde PSG teleur, waardoor 1-1 de logische eindstand was.