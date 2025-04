Paris Saint-Germain doet uitstekende zaken met overwinning op Arsenal

Paris Saint-Germain heeft goede zaken gedaan in de halve finale van de Champions League. De ploeg van Luis Enrique won de heenwedstrijd met 0-1 van Arsenal. De returnwedstrijd in het Parc des Princes is op woensdag 7 mei.

PSG kende een vliegende start in Londen en brak de ban al na vier minuten de ban. Khvicha Kvaratskhelia gaf voor vanaf links en de vrijstaande Ousmane Dembélé schoot raak vanaf de rand van de zestien. Arsenal had nadien alle moeite om de uitblinkende bezoekers in toom te houden.

Arsenal leek goed weg te komen toen Jurriën Timber Kvaratskhelia licht vasthield in zijn eigen strafschopgebied. Hevige protesten bij PSG, maar de bal kwam niet op de stip te liggen. Na een halfuur redde David Raya katachtig op een knal van dichtbij van Desiré Doué. De bal ging daarna nog op de paal, maar dat gebeurde toen in buitenspelpositie van Fabián Ruiz.

De thuisclub kreeg na de horrorstart meer grip op het duel en werd aanvallend sterker. Mikel Merino kwam een teenlengte tekort om binnen te tikken en Gabriel Martinelli schoot in kansrijke positie te zacht in, zodat Gianluigi Donnarumma kon redden. Bukayo Saka kreeg geel nadat hij de bal wegschopte, omdat de assistent-scheidsrechter vlagde nadat de Engelsman aan de zijlijn de bal had veroverd.

Een minieme voorsprong voor PSG bij rust, waar kort na de hervatting verandering in leek te komen. Merino kopte raak uit een indraaiende vrije trap. Na een lange check van de VAR werd de goal echter geannuleerd wegens buitenspel. Het was in ieder geval duidelijk dat Arsenal er alles aan deed om de 0-1 achterstand weg te poetsen.

De ongelukkig spelende Trossard leek op weg naar de 1-1, maar zijn knal richting de verre hoek werd fraai gepareerd door Donnarumma. Timber leek met nog twintig minuten te spelen af te haken met een blessure, maar de Nederlandse rechtsback kon toch verder spelen. Even daarna redde Donnarumma op een knal van Saka, al bleek later dat er buitenspel was geconstateerd.

Uit de counter nadien schoot João Neves vanuit kansrijke positie over het doel van Raya. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Raya. De eerste wissel van Arsenal vond pas in de 81ste minuut plaats: Ben White verving de niet fitte Timber. Echt aanvallende opties had Mikel Arteta overigens niet tot zijn beschikking tegen PSG.

De bezoekers hadden eigenlijk op 0-2 moeten komen toen Bradley Barcola door was gebroken. Hij schoof de bal alleen voor Raya echter naast. Arsenal probeerde het wel, maar was aanvallend niet erg machtig. Gonçalo Ramos had pech toen hij met een puntertje de lat raakte. De stand veranderde niet meer in de slotfase, waardoor PSG een stap dichter bij de finale is.