Paris Saint-Germain beleeft probleemloze avond en plaatst zich voor kwartfinales Coupe de France

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond zonder grote problemen de kwartfinales van de Coupe de France bereikt. Op bezoek bij Le Mans FC wonnen de Parijzenaren met 0-2, door doelpunten van Désiré Doué en Bradley Barcola.

Met Le Mans als tegenstander had PSG geen ongunstige loting. De club komt uit in de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk, en bezet daar momenteel de zesde plek. PSG is ondertussen koploper van de Ligue 1.

Tot halverwege de eerste helft wist Le Mans stand te houden, maar toen werd het 0-1. De thuisploeg leed balverlies op de eigen helft, en Doué strafte dat met een harde knal in de lange hoek keihard af.

Net als in de eerste helft domineerde PSG ook na rust. Invaller Barcola verdubbelde de score twintig minuten voor tijd, door na een lange pass van Nuno Mendes aan de linkerkant van het veld te versnellen en hoog raak te schieten: 0-2.

Le Mans had daar geen antwoord meer op. Zo eindigt het bekeravontuur van die ploeg, en mag PSG, dat de beker al vijftien keer won, zich opmaken voor de kwartfinales.