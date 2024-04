Pak 3x je inzet als Uitblinker Saka scoort tijdens Tottenham Hotspur-Arsenal!

Arsenal gaat zondag op bezoek bij de Noord-Londense aartsrivaal Tottenham Hotspur. Winst is noodzakelijk om in de race te blijven voor het kampioenschap in de Premier League. De clash in het Tottenham Hotspur Stadium begint om 15:00 uur Nederlandse tijd.

Veel ogen bij Arsenal zullen zondagmiddag gericht zijn op Bukayo Saka. De rechtsbenige vleugelaanvaller is uitgegroeid tot een dragende kracht bij the Gunners, al lijkt hij de laatste weken minder in vorm te zijn. Saka hoopt echter niets liever dan zondag belangrijk te zijn tegen Tottenham.

Zie jij Bukayo Saka scoren tegen Tottenham Hotspur? Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de Uniboost Uitblinker!

Unibet heeft voor de ontmoeting in Londen een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen. Voor Tottenham Hotspur - Arsenal is dit een speciale odd voor een goal van Saka. De reguliere quotering is 2.90. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.60! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zie jij Bukayo Saka scoren tegen Tottenham Hotspur? Ja Nee Stem Zie jij Bukayo Saka scoren tegen Tottenham Hotspur? Ja 0% Nee 0% Totaal aantal stemmen: 0 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties