Paixão na zege Feyenoord: ‘Na iedere goal zag je angst in ogen van Ajax-spelers’

Igor Paixão is blij met het spel wat Feyenoord op de mat legde tegen Ajax (6-0) zondagmiddag. De 23-jarige Braziliaan van de Rotterdammers was goed voor de openingstreffer in De Kuip en zag daarna hoe zijn ploeg doelpunt na doelpunt maakte. Paixão vertelt in gesprek met Voetbal International hoe hij de wedstrijd beleefd heeft.

De smaakmaker van Feyenoord speelde onder toeziend oog van zijn vader en vier vrienden een goede wedstrijd, maar dat Ajax de tegenstander was zorgde niet voor extra motivatie bij hem. “Wij willen in eigen stadion altijd dominant zijn. Of het nu tegen PSV, AZ of in dit geval Ajax is. Ons doel was om er bovenop te zitten en met energie te spelen. Dat lukte.”

“Na iedere goal zag je angst in de ogen van de spelers van Ajax en dat snap ik wel”, vervolgt Paixão, die daar niet van genoot. “Je moet je tegenstander altijd respecteren vind ik, dus ook na zondag heb ik nog steeds respect voor Ajax. Er zijn mensen die nu zeggen dat de uitslag hoger had moeten zijn, maar we hebben echt álles gegeven.”

De aanvaller vindt dat Feyenoord nog recht had op twee strafschoppen. “Maar oké, als de scheidsrechter die niet geeft moet je het zelf maar doen, hè.” Paixão won vorig seizoen de landstitel met Feyenoord en strijdt eind deze maand om de beker met zijn team. De rechtspoot wil echter nog niet zeggen dat PSV er definitief met de landstitel vandoor gaat.

“Het gat is groot, ja. Maar je moet altijd geloof houden zolang de strijd nog niet is beslist. Dat is altijd mijn mindset. Ik vind ook niet dat PSV veel beter is dan wij, of dat wij als team het kampioenschap op een bepaald moment hebben weggegeven. Wel is het zo dat PSV bezig is aan een heel constant seizoen. Maar dan nog: voor wie samen strijdt is alles mogelijk.”

Het lijkt een drukke transferzomer te worden voor Feyenoord, met Santiago Gimenez, Mats Wieffer, Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida als meest gewilde namen. Paixão blijft rustig wat betreft zijn eigen toekomst in De Kuip. “Ik heb een contract tot medio 2027 en heb het hier enorm naar mijn zin. Als er ooit iets komt, dan hoor ik dat wel van mijn agent en van Dennis te Kloese. Tot die tijd verdedig ik de kleuren van Feyenoord met alles wat ik in me heb.”

De dribbelaar kwam in de zomer van 2022 voor 4,5 miljoen euro over van Coritiba FC uit Brazilië. Paixão was tot dusver goed voor 20 doelpunten en 9 assists in 77 wedstrijden namens Feyenoord.

