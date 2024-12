Owen Wijndal hekelde hoe hij werd behandeld bij Ajax: 'Dat is jammer'

Owen Wijndal heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International verteld over zijn afgelopen periode bij Ajax. De linksback werd in de zomer teruggezet naar Jong Ajax, maar behoort inmiddels weer tot de selectie van Francesco Farioli.

Vorig seizoen maakte Wijndal zijn minuten bij Royal Antwerp. Afgelopen zomer keerde de 25-jarige vleugelverdediger terug in Amsterdam, vastberaden om zijn positie terug te winnen en op zoek naar eerherstel na een tot nu toe teleurstellend avontuur in de hoofdstad.

Al snel bleek dat hij tweede viool zou gaan spelen, achter Jorrel Hato. Met het salaris dat hij verdiende, achtte de clubleiding een verkoop noodzakelijk. De juiste club kwam er niet en Farioli haalde Wijndal - samen met Benjamin Tahirovic - weer terug bij de groep.

De ex-AZ'er zou zijn voetbaljaar dan ook omschrijven als een 'rollercoaster'. "Ik hoorde het van de trainer, maar in opdracht van de club", blikt Wijndal terug op zijn terugzetting naar de beloften. Ze moesten spelers verkopen, dat was de situatie. Ze hadden in hun hoofd om Hato op linksback te zetten, met mij daarachter. Maar om een speler die veel verdient als reserve te hebben, dat kwam niet goed uit. Dus ze wilden mij graag verkopen."

Farioli was slechts de messenger. Wijndal had het zelf heel anders aangepakt en baalt van hoe hij is behandeld. "De trainer zei dat hij het wel echt jammer vond, omdat ik echt goed bezig was, maar het was niet anders. Alleen ik vond het jammer dat het zo is gegaan. Zelf had ik gezegd: Owen, je kan uitkijken naar een andere club, want we gaan je niet gebruiken."

"Je kunt met ons meetrainen, maar als je de kantjes ervan af loopt, zetten we je terug naar Jong. Dan weet je ook waar je aan toe bent, maar voel je je nog wel gewoon gewaardeerd en gerespecteerd. Want als je wordt teruggezet naar Jong Ajax, is dat niet echt zo."

Samen met Tahirovic, Silvano Vos, Borna Sosa en later ook Naci Ünüvar werd Wijndal naar de beloften overgeheveld, om een verkoop te faciliteren. Het viertal (en later dus vijftal) vormde een groepje met elkaar, was teleurgesteld, maar bleef hun best doen. "Anders waren Benjamin Tahirovic en ik ook niet teruggekeerd in de selectie."

Voor Vos, Sosa en Ünüvar werd een club gevonden. Tahirovic en Wijndal bleven. "Omdat ik Ajax niet zomaar inruil voor een andere club", legt laatstgenoemde die keuze uit. "Met dat soort dingen ben ik wel vrij koppig, om het zo te zeggen. Er kwamen geen clubs waar ik op dat moment graag naartoe wilde. Natuurlijk wil ik nog meer spelen, maar dit is eerlijk gezegd al meer dan waar ik tijdens de transferperiode rekening mee hield."