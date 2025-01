Overstap onafwendbaar: alle partijen mondeling akkoord over transfer Neymar

Bijna niets staat een terugkeer van Neymar bij zijn oude liefde Santos nog in de weg. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is de transfer onafwendbaar: alle betrokken partijen hebben een mondeling akkoord bereikt over de deal.

Vermoedelijk keert Neymar op huurbasis de terug naar Brazilië. Bij zijn huidige werkgever Al-Hilal strijkt de 32-jarige baltovenaar nog tot de zomer van dit jaar een megasalaris op.

"Volgende week volgen de formele stappen om de deal met Al-Hilal af te ronden en worden de contracten gecheckt", schrijft Romano. Ook een medische keuring zal dan volgen.

Bij Santos keert Neymar zo goed als zeker trots bij de club waar het voor hem allemaal begon. Met een puntige kuif brak de sierlijke buitenspeler op zeventienjarige leeftijd door in São Paulo.

Een transfer van Neymar is bespreekbaar geworden aangezien hij bij Al-Hilal zo goed als volledig uit de gratie is geraakt. Door verschillende blessures kwam hij sinds zijn overstap naar Saudi-Arabië in de zomer van 2023 pas zeven keer in actie voor de topclub uit de Saudi Pro League.

Vanwege zijn hernieuwde status in de selectie van Al-Hilal werd Neymar eerder deze maand zelfs niet ingeschreven voor de tweede seizoenshelft. Een transfer lijkt voor alle partijen de beste oplossing.

Eventjes was er sprake van dat de tweebenige aanvaller een optie was voor MLS-club Chicago Fire. De aantrekkingskracht van Santos was voor Neymar echter te groot om een deal met de Amerikanen serieus te overwegen.