Overmars verkocht Ávila aan Ajax: 'Hele bizarre onderhandelingen met Mislintat'

Marc Overmars houdt een nare smaak over aan de verkoop van Gaston Ávila. De technisch directeur werd in februari 2022 bij Ajax ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag en ging vervolgens in dezelfde functie aan de slag bij Royal Antwerp. Toen de inmiddels ontslagen Sven Mislintat afgelopen zomer namens Ajax aanklopte om Ávila van the Great Old te kopen, keek Overmars vreemd op.

Mislintat haalde tijdens een voor Ajax bewogen transferzomer liefst twaalf spelers naar Ajax. Eén daarvan was verdediger Ávila, die uitgerekend bij het Antwerp van Overmars onder contract stond.

De interesse van de Amsterdammers in de Argentijnse verdediger zorgde voor verbazing bij Overmars, zo laat hij weten in gesprek met de NOS. “Wat halen ze in huis?! Heel bizar. Heel bizar”, noemt Overmars de onderhandeling met zijn opvolger bij Ajax.

“Ik zei tegen mijn collega: ‘Ik wil me er een beetje buiten houden. Doe jij maar het contact met de mensen die op kantoor zitten, de afwikkeling enzovoorts.’ Overmars stuurde Mislintat uiteindelijk slechts één berichtje: “‘Dit moet het zijn.' Het was de snelste deal ooit. Maar voor mij was het ook moeilijk, omdat ik dacht: godver, wat halen ze in huis?!”

De verkoop van Ávila aan Ajax deed Overmars niet met volle tevredenheid. “Je moet iets verkopen aan de club waar je van houdt. Bij Ávila dacht ik: hij is niet een typische Ajax-speler. Hij stond zelf ook in dubio. Hij was een speler die in de spelersgroep echt geliefd was.”

Ook al ziet hij Ávila niet als typische Ajax-speler, toch incasseert Overmars maar liefst 14,5 miljoen euro van zijn oude werkgever. “Ja. Dat is de som die aan Ajax is voorgelegd. Vervolgens beslist Mislintat of dat bedrag voor Ávila moet worden betaald. Het is niet Marc Overmars die dat beslist.”

Ávila slaagde er bij Ajax niet in om een basisplaats te veroveren. Op de linksbackpositie moest hij Borna Sosa en Ar'Jany Martha voor zich dulden, terwijl Jorrel Hato als linker centrale verdediger dit seizoen onomstreden is. Eind januari sloeg het noodlot voor de Argentijn toe. Op de training liep hij een zware kruisbandblessure op, waardoor hij negen tot twaalf maanden uit de roulatie is.

