Borussia Dortmund vindt met aan Feyenoord gelinkte trainer razendsnel een vervanger voor Edin Terzic

Nuri Sahin is de opvolger van Edin Terzic bij Borussia Dortmund, zo communiceren de Duitsers via de clubkanalen. De 35-jarige Turk, die eerder in verband werd gebracht met Feyenoord, neemt de touwtjes over van de vertrekkende Terzic.

Sahin tekent een contract dat hem tot medio 2027 bindt als hoofdtrainer. In het Signal Iduna Park moet hij Dortmund na een teleurstellende seizoenscampagne, maar een succesvolle Europese rit, naar nieuwe glorie loodsen.

Sahin was al actief binnen de organisatie van Dortmund en is een echt kind van de club. In 2005 brak hij door in de hoofdmacht van die Borussen, waar hij uiteindelijk tot 274 wedstrijden kwam.

In de zomer van 2022 hing de voormalig controleur zijn voetbalschoenen aan de wilgen en dook hij direct het trainersvak in. Dat deed hij bij het Turkse Antalyaspor. In 92 wedstrijden aan de leiding aldaar noteerde hij een puntengemiddelde van 1.49.

Sinds januari van dit jaar is Sahin werkzaam als assistent-trainer bij Dortmund. Hij gold als de logische en natuurlijke opvolger van Terzic, die zijn vertrek donderdag toch op tamelijk verrassende manier aankondigde.

Met Sahin vult Dortmund de vacante trainerspositie dus intern in. In een eerder stadium werd de Turkse manager ook in verband gebracht met Feyenoord. De Rotterdammers gaven de voorkeur echter aan Brian Priske, die bij Sparta Praag werd weggeplukt en Arne Slot opvolgt in De Kuip.

Alfons Groenendijk was in Sahins tijd bij Antalyaspor werkzaam als een soort mentor voor de piepjonge hoofdcoach. Tegenover Voetbal International sprak hij in 2022 lovende woorden over diens trainerskwaliteiten.

"Die man is 24 uur per dag met het spel bezig", aldus Groenendijk. "Sahin is tactisch ontzettend sterk. Ik weet dat het gevaarlijk is om te zeggen, maar hij wordt een absolute toptrainer. Geef hem nog een jaar of drie."

