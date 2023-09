Overmars leert niet van grote fout uit Ajax-tijd: ‘Niet zo slim van hem’

Vrijdag, 15 september 2023 om 20:00 • Bart DHanis • Laatste update: 20:18

Valentijn Driessen is kritisch op het functioneren van Marc Overmars, zo heeft hij laten weten in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Royal Antwerp FC vergat linksback Sam Vines in te schrijven voor de Champions League-duels van de club, iets wat Overmars ook al bij Ajax met Sébastien Haller gebeurde.

Het nieuws was een meevaller voor Owen Wijndal, die wél is opgenomen in de spelerslijst van the Great Old. De linksback komt op huurbasis over van Ajax en heeft dus een concurrent minder in de strijd om een basisplek in het miljardenbal. “Het is een gelukje voor Wijndal, want er blijven geen concurrenten over om hem uit het elftal te spelen. Hij gaat nu tegen FC Barcelona spelen, dat had hij bij Ajax nooit meer durven vermoeden”, aldus de chef-voetbal van De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De administratieve fout van Antwerp wordt door Driessen aan Overmars toegeschreven. “De teammanager zet dan wel de vinkjes, maar natuurlijk is de technisch directeur uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de inschrijvingen. Overmars was dat toentertijd bij Ajax en is dat nu ook weer bij Antwerp. Het is niet zo slim van hem. Hij heeft er duidelijk weinig van geleerd.”

Saudi-Arabië

Vorige week vrijdag kwam de Belgische journalist Sascha Tavolieri met de primeur dat Overmars en Antwerp-trainer Mark van Bommel samen naar het Saudi-Arabische Al-Shabab FC kunnen verkassen. Driessen denkt echter niet dat de twee Nederlanders gevoelig zijn voor het grote geld uit het Midden-Oosten. “Ik denk dat ze Antwerp trouw blijven. Die club heeft ze beiden de kans gegeven om terug te keren in het voetbal. Als ze nu naar Saudi-Arabië kunnen, kunnen ze dat volgend jaar vast ook nog.”