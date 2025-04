Oskar Zawada kost RKC dure punten na gigantische misser tegen Heracles Almelo

RKC heeft verzuimd om belangrijke punten te pakken in de strijd tegen degradatie. Een gigantische misser van Oskar Zawada zorgde ervoor dat de wedstrijd in 0-0 eindigde. De ploeg van Henk Fraser staat daardoor met 19 punten uit 28 wedstrijden gedeeld laatste met Almere City.





RKC trad tegen Heracles Almelo met zes wijzigingen aan ten opzichte van het 2-2 gelijkspel tegen AZ. Faissal Al Mazyani, Liam van Gelderen, Tom van de Loo, Mohamed Ihattaren, Juan Familia-Castillo en Richonell Margaret waren de vervangers van Roshon van Eijma, Redouan El Yaakoubi, Godfried Roemeratoe, Aaron Meijers, Richard van der Venne en Michiel Kramer.

Beide ploegen begonnen slordig aan de wedstrijd, maar het was RKC dat in de eerste helft de grootste kansen kreeg. Oskar Zawada ging diep en werd gevonden met een lange bal van achteruit. Heracles-doelman Fabian de Keijzer kwam snel zijn doel uit en kwam met de schrik vrij, nadat hij de bal via het hoofd van de Poolse spits naast bokste.

Vlak daarna leed Heracles tot ergenis van trainer Erwin van der Looi gevaarlijk balverlies achterin. Ihattaren kreeg de bal voor zijn voeten, maar raakte het leer verkeerd. Even later was het opnieuw Ihattaren die kon uithalen, maar zijn inzet trof geen doel.

Daarna kreeg Heracles een grote mogelijkheid. Een combinatie op de linkerflank mondde uit in een goede voorzet. Daniël van Kaam had de bal voor het inschieten, maar schoot wild over de bal heen.

Na rust schoot RKC goed uit de startblokken. Een aanval over meerdere schijven leverde een geweldige voorzet van Van der Loo op, maar tot ongeloof van iedereen in het stadion schoot Zawada de bal voor een leeg doel over.

Met nog twintig minuten op de klok kreeg de thuisploeg opnieuw een levensgrote kans. Chris Lokesa bracht de bal op een presenteerblaadje voor, maar zag Jannes Wieckhoff met een cruciale sliding een intikker van Ihattaren voorkomen. RKC had het betere van het spel in de tweede helft, maar wist de kansen niet af te ronden. Door het 0-0 gelijkspel lopen de Waalwijkers dure punten mis in de degradatiestrijd.