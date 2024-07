Jerdy Schouten dreigt EK (tijdelijk) te moeten verlaten vanwege kleine die op komst is

Het is niet uitgesloten dat Jerdy Schouten het EK (tijdelijk) gaat verlaten. De vrouw van de middenvelder van Oranje is hoogzwanger. Schouten wil er nog niet over nadenken, mocht het tijdens het EK gebeuren.

"Het gaat hartstikke goed met mijn vrouw", vertelt Schouten in gesprek met ESPN. "Hopelijk blijft ze nog even zitten. De kans bestaat dat het tijdens het EK gebeurt, maar daar gaan we niet vanuit."

Schouten wil er nog niet aan denken als dat wel het geval is. "Als het zover is, zal ik wel beslissen wat ik doe. Tuurlijk denk je er wel aan, maar ik wil het niet uitspreken, omdat ik hoop dat ze blijft zitten."

Veerman

Waar Schouten zijn basisplek behield tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk, zag hij Veerman naar de bank verhuizen. Schouten en Veerman, ploeggenoten bij PSV, hebben veel contact met elkaar.

"Hij was niet blij dat hij op de bank zat, dat lijkt me logisch. Iedereen wil spelen. Daar is hij teleurgesteld over, maar hij moet het ook kunnen omdraaien. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat kan."

Schouten laat Veerman naar eigen zeggen 'even boos zijn'. "Ik kan wel gelijk zeggen dat het niet uitmaakt, maar het maakt natuurlijk wel uit. Hij wil spelen. Uiteindelijk pak je het op en ga je samen verder."

Tegen Frankrijk vormde Schouten een koppel met Tijjani Reijnders. "Het is wel anders. Tijjani en Joey zijn andere type spelers, dus voor mij verandert het ook. Joey is meer een passer, Tijjani een dribbelaar. Dat is het denk ik."