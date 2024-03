Oranje-opponent Oostenrijk breekt record: snelste doelpunt ooit in interland

Christoph Baumgartner heeft zaterdagavond een record gebroken. De 24-jarige middenvelder was al na zes seconden trefzeker namens Oostenrijk tegen Slowakije. Dat is het snelste doelpunt ooit in een interland. De wedstrijd werd uiteindelijk overigens ook gewonnen door Oostenrijk: 0-2.

Bij de Slowaken stond Feyenoorder Dávid Hancko in de basis, net als voormalig Eredivisionisten Tomás Suslov en Róbert Bozeník. Feyenoord-talent Leo Sauer zou het hele duel op de bank zitten. Aan de kant van Oostenrijk was voormalig PSV’er Phillipp Mwene de linksback.

Het oefenduel begon geweldig voor Oostenrijk. Baumgartner ging er vanaf de aftrap meteen met de bal vandoor, omspeelde een paar Slowaken en haalde vanaf een meter of twintig doeltreffend uit: 0-1.

6 SEKUND! ?????? Christoph Baumgartner i Austria na prowadzeniu ???? pic.twitter.com/L5C3xzY6dS — Polsat Sport (@polsatsport) March 23, 2024

Dat bleek dus de snelste interlandgoal ooit. Het vorige record stond op naam van Lukas Podolski, die in mei 2013 na zeven seconden scoorde namens Duitsland tegen Ecuador.

Oostenrijk won het duel uiteindelijk met 0-2. Andreas Weimann verdubbelde tien minuten voor tijd de score, door een lage voorzet hard en hoog binnen te schieten.

Komende dinsdag speelt Oostenrijk nog een oefenwedstrijd: tegen Turkije. Slowakije neemt het diezelfde avond op tegen Noorwegen.

Oostenrijk zit op het EK komende zomer in de poule bij het Nederlands elftal, Frankrijk en de winnaar van Wales - Polen. Ook Slowakije zullen actief zijn op het EK: dat land zit in de poule bij België, Roemenië en de winnaar van Oekraïne - IJsland.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties