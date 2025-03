Oranje Onder 19 gaat naar het EK dankzij vier treffers van Ayoub Oufkir; Tygo Land geeft drie assists

Oranje Onder 19 heeft zich als groepswinnaar gekwalificeerd voor het EK van deze zomer. De ploeg van Peter van der Veen won dinsdagavond met 0-4 van de leeftijdsgenoten van Tsjechië. Sparta Rotterdam-aanvaller Ayoub Oufkir was met vier goals de grote man. Tygo Land gaf drie assists.

Oranje wist vorige week te winnen van Kroatië, maar kwam vervolgens niet verder dan een gelijkspel tegen Luxemburg. Daardoor moest er dinsdag gewonnen worden van Tsjechië om de koppositie te grijpen.

Givairo Read droeg de aanvoerdersband tegen de Tsjechen. Onder anderen Dies Janse, Mark Verkuijl, Land en Aymen Sliti begonnen ook aan de aftrap.

Het duurde niet lang voordat de openingstreffer in het net lag. Oufkir kwam na zeven minuten spelen al op het scorebord na een assist van Land: 0-1. Oranje en Oufkir moesten lang wachten tot de volgende treffers.

De 0-2 viel ‘pas’ in minuut 73. Wederom was Oufkir de man van de goal en Land de man van de assist. Datzelfde gebeurde vier minuten later wéér: 0-3.

Oufkir maakte zijn vierde en laatste treffer in de 92ste minuut. Elijah Dijkstra, speler van AZ, bracht hem dit keer in stelling: 0-4.

Het EK vindt voor Oranje plaats van 13 tot en met 26 juni in Roemenië.