Oranje-international volledig gefileerd bij eigen club: ‘Vreselijk traag en onzeker. Hij was een spook’

Teun Koopmeiners’ transfer van Atalanta naar Juventus heeft nog niet uitgepakt zoals hij gehoopt had. De linkspoot veroverde al snel een vaste basisplek, maar speelt met la Vecchia Signora geen rol van betekenis in de Italiaanse titelstrijd en weet zichzelf de laatste tijd allerminst te onderscheiden.

Woensdagavond volgde een nieuwe domper in het toch al teleurstellende seizoen van Juventus. In de kwartfinale van de Coppa Italia bleek Empoli, degradatiekandidaat in de Serie A, na strafschoppen te sterk.

Zo doet de Turijnse ploeg zo goed als zeker dit seizoen niet mee om de prijzen. In de Champions League bleek PSV te sterk in de tussenronde, in de competitie is het gat met koploper Inter acht punten. Vooral het grote aantal gelijke spelen breekt Juventus op in de Serie A.

Koopmeiners weet zich niet aan de malaise te onttrekken. Tegen Empoli had de Oranje-international een basisplek, maar verliet hij het veld na minder dan een uur spelen, terwijl hij begeleid werd door een striemend fluitconcert van de eigen aanhang.

De Italiaanse media zijn daags na het bekerechec niet mild voor Koopmeiners. Tuttosport vond het ‘absurd’ dat de voormalig AZ-aanvoerder überhaupt in de basis begon.

“Hij wordt steeds slechter, bijna gênant”, schrijft het medium. “Hij is vreselijk traag, stroperig en onzeker. Hij raakt nauwelijks de bal en is steeds in de war wanneer hij wordt aangespeeld. Hij was een spook.”

Juventus-trainer Thiago Motta sprak na afloop over een gebrekkige instelling bij bepaalde spelers, zonder op namen in te gaan. Volgens La Gazzetta dello Sport doelde de van Bologna overgekomen oefenmeester onder meer op Koopmeiners. “In de eerste helft werd de bal minstens twintig keer terug op de keeper gespeeld. Als de bal verloren werd, werd er gestopt met lopen en naar de grond gekeken, alsof de verantwoordelijkheid niet bij ons lag.”