Opvallend: Noa Lang liket direct na puntenverlies van PSV Instagram-bericht van Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV’er Noa Lang, die niet lang na het teleurstellende resultaat tegen NEC (3-3) een post van titelconcurrent Ajax liket.

PSV speelde zaterdagavond met 3-3 gelijk tegen NEC. Lange tijd leek er niks aan de hand voor de koploper, maar door doelpunten van de Nijmegenaren in minuut 90 en 90+5 werd het toch nog 3-3.

Met het puntenverlies zet PSV de koppositie op het spel. Ajax heeft momenteel namelijk vijf punten minder, en nog twee duels tegoed.

Eén van die duels vindt zondagmiddag plaats, tegen Feyenoord. In aanloop naar De Klassieker delen de Amsterdammers zaterdagavond op Instagram een filmpje van de spelers die tijdens de afsluitende training worden toegezongen door de fans.

Die post van Ajax is ook geliked door Lang. Dat is enigszins opvallend, omdat zijn kort daarvoor dus dure punten heeft laten liggen in de strijd om de landstitel.

Lang was zelf overigens niet van de partij in Nijmegen. De aanvaller is nog herstellende van griep.