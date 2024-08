Opstelling Ajax: Steven Bergwijn krijgt eerste basisplaats onder Farioli

De opstelling van Ajax voor het duel met Jagiellonia Bialystok is bekend. Trainer Francesco Farioli heeft Kian Fitz-Jim aangewezen als vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Ook Steven Bergwijn en Bertrand Traoré mogen het laten zien vanaf de aftrap. De return in de play-offs van de Europa League begint om 20:00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, waar de verdediging, net als in de heenwedstrijd (1-4), gevormd wordt door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Berghuis, die in Polen nog een prima indruk maakte op het middenveld, raakte deze week geblesseerd op de training na een contactmoment. De creatieveling wordt vervangen door Fitz-Jim. De middelste linie wordt gecompleteerd door Jordan Henderson en Kenneth Taylor.

Farioli verklapte op de afsluitende persconferentie al dat Brian Brobbey zal starten. Chuba Akpom, vorige week nog goed voor een hattrick, verhuist naar de bank. Brobbey wordt vanaf de zijkanten bediend door Traoré (rechts) en Bergwijn (links).

Na de 1-4 zege in de heenwedstrijd moeten er gekke dingen gebeuren wil Ajax de groepsfase van de Europa League nog mislopen. Het gaat de laatste dagen in Amsterdam vooral over transfers. Zo staat Wout Weghorst op het punt om over te komen van Burnley en lijkt Forbs Ajax nog te gaan verlaten.

Farioli focust zich echter vol op Jagiellonia. "De realiteit is dat de wedstrijd gewoon nog niet gespeeld is. Ze zullen hier komen zonder enige angst. Ze hebben niks meer te verliezen. Wij moeten zelf vergeten wat we in Polen hebben gedaan. We kregen een goal tegen uit een dood spelmoment.”

“Daar hebben we ook op getraind voor donderdag. Het kan van belang zijn op het resultaat in de wedstrijd. In Polen stonden we op een manier geposteerd, zoals het niet had gemoeten. We moeten Jagiellonia wel de credits geven hoe ze deze corner namen. Ze hadden de organisatie goed staan.”

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Jagiellonia Bialystok: Stryjek; Sacek, Stojonovic, Skrzypczak, Moutinho; Churlinov, Romanczuk, Nene, Hansen; Imaz, Pululu.