Opstelling Ajax: Francesco Farioli ziet drie sterkhouders basisrentree maken

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het thuisduel met Eintracht Frankfurt bekendgemaakt. Remko Pasveer staat weer onder de Amsterdamse lat. Josip Sutalo en Jordan Henderson maken ook hun rentree in de basis. De heenwedstrijd in de achtste finale van de Europa League begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Pasveer ontbrak wegens ziekte tijdens Ajax – Go Ahead Eagles en moest de wedstrijd tegen Almere City ook aan zich voorbij laten gaan. Het schoot toen kort voor de aftrap in de rug bij de routinier. Donderdagavond staat Pasveer weer onder de lat. Matheus, die zijn collega de afgelopen twee Eredivisie-duels verving, is niet ingeschreven voor de Europa League en daarom geen optie voor Farioli.

De verdediging van de Amsterdammers bestaat uit Anton Gaaei, Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato, die zijn honderdste wedstrijd speelt in de hoofdmacht van Ajax. Sutalo miste net als Pasveer de vorige twee competitiewedstrijden.

Het middenveld bestaat uit Jorthy Mokio, Henderson en Kenneth Taylor. Dat betekent dat Kian Fitz-Jim op de bank begint in de Johan Cruijff ArenA. Davy Klaassen is er zoals bekend niet bij. De middenvelder kreeg in de terugwedstrijd tegen Union Sint-Gillis een rode kaart en zit daarom op de tribune.

Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts moeten voor de doelpunten gaan zorgen tegen de Duitsers. Farioli kan uit maar weinig smaken kiezen in zijn voorhoede, daar onder anderen Christian Rasmussen en Wout Weghorst met een blessure kampen. Oliver Edvardsen begint wederom op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Mokio, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Eintracht Frankfurt: Trapp; Kristensen, Collins, Tuta, Theate; Knauff, Larsson, Skhiri, Götze; Ekitiké, Bahoya.