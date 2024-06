Opnieuw moet een Feyenoord-speler met vervelende blessure van het veld op EK

Gernot Trauner heeft vrijdag in de tweede helft van de EK-wedstrijd tegen Polen een gigantische domper te verwerken gekregen. Het begon nog goed, want de verdediger van Feyenoord, die na een race tegen de klok net op tijd fit was voor het eindtoernooi met zijn land, kopte in de negende minuut een voorzet binnen van voormalig PSV'er Phillipp Mwene. De euforiestemming was van korte duur, want Trauner liep na een uur spelen een nieuwe blessure op. Het lijkt opnieuw te gaan om zijn hamstring.

Trauner liep in februari een hamstringblessure op en werd door Feyenoord aan het eind van het seizoen langzaam teruggebracht, in de hoop dat de centrumverdediger het EK zou kunnen halen. Trauner begon tegen Frankrijk (1-0 verlies) op de bank, maar stond tegen Polen aan de aftrap in plaats van ex-Ajacied Maximilian Wöber.

Oostenrijk begon uitstekend aan de wedstrijd en drukte Polen direct achteruit. In de negende minuut was Trauner mee opgestoomd om in het strafschopgebied raak te koppen: 0-1. Voor beide ploegen lijkt een zege cruciaal om Poule D met daarin ook Nederland en Frankrijk te kunnen overleven. Zowel Oostenrijk als Polen verloor het eerste duel.

Doelpunt Oostenrijk??! 9' Gernot Trauner Polen 0-1 Oostenrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/OnUaAGQoho#EURO2024 pic.twitter.com/8pN3qIcQl6 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 21, 2024

Trauner speelt sinds 2018 wedstrijden voor het Oostenrijkse elftal, maar werd niet opgeroepen voor EURO 2020. De verdediger van Feyenoord debuteert in Duitsland dan ook op een eindronde met zijn land.

Het is een vervelende EK-dag voor de supporters van Feyenoord, want vrijdagmiddag raakte Dávid Hancko geblesseerd bij zijn wedstrijd met Slowakije tegen Oekraïne (1-2 verlies). Hancko kreeg een bal aangespeeld en nadat de bal opstuiterde en hij zijn linkerbeen weer op de grond plaatste, schoot het, zo leek het, in zijn lies.

