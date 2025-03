Bart Verbruggen is zes dagen na Spanje-Nederland wéér geen strafschoppenheld

Bart Verbruggen heeft opnieuw geen bepalende rol kunnen spelen in een strafschoppenserie. De Nederlandse doelman verloor met Brighton & Hove Albion in de kwartfinale van de FA Cup van Nottingham Forest, dat na een 0-0 eindstand de penaly's beter nam. De ploeg van manager Nuno Espirito maakt zich nu op voor de halve finale op Wembley in april.

Brighton en Forest wisten niet te scoren in de reguliere speeltijd, en deden dat ook niet in de verlenging van een halfuur. Strafschoppen moesten dus voor uitsluitsel zorgen in het Amex Stadium. In de strafschoppenserie kon Verbruggen het verschil niet maken, terwijl zijn collega Matz Sels van de bezoekers dat wél deed.

Sels keerde de inzetten van Jack Hinshelwood en Diego Gómez. Verbruggen zag Neco Williams overschieten en keerde bijna de inzet van Nikola Milenkovic, maar dat was niet voldoende voor Brighton om de halve eindstrijd in de FA Cup te bereiken. Ryan Yates schoot Forest namelijk naar Wembley.

Opnieuw een domper dus voor Verbruggen met strafschoppen. De doelman keerde vorige week de inzet van Lamine Yamal en zat er bij alle andere Spaanse penalty's dicht bij. Desondanks werd het Nederlands elftal na het nemen van strafschoppen door Spanje uitgeschakeld in de kwartfinale van de Nations League.

Strafschoppenserie Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest (3-4)

1-0 João Pedro

1-1 Eliott Anderson

2-1 Brajan Gruda

2-2 Callum Hudson-Odoi

2-2 Jack Hinshelwood mist voor Brighton

2-2 Neco Williams mist voor Forest

2-2 Diego Gómez mist voor Brighton

2-3 Nikola Milenkovic

3-3 Lewis Dunk

3-4 Ryan Yates