Opmerkelijke onthulling Manhoef: ‘Ik wist wel dat er wat probleempjes waren...’

Een opmerkelijke onthulling van Million Manhoef. De pijlsnelle aanvaller geeft in gesprek met Voetbal International aan dat hij niet wist dat Stoke City 'zó laag' op de ranglijst stond toen hij op het punt stond daar zijn 3,5-jarige contract te ondertekenen.

Manhoef verliet Vitesse afgelopen winter voor een avontuur in Stoke, waar hij terechtkwam bij de nummer negentien van de Championship. "Dat ze er niet zo goed voor stonden in de Championship merkte ik pas later, toen het al bijna rond was", vertelt Manhoef.

"Ik wist wel dat er wat probleempjes waren, maar eerlijk gezegd niet dat ze zó laag op de ranglijst stonden." Manhoef maakte op de laatste dag van de winterse transfermarkt de transfer naar Stoke City, dat een kleine vier miljoen euro overmaakte aan het noodlijdende Vitesse.

In Stoke kwam Manhoef tot op heden in zeven wedstrijden in actie, waarvan vier als basisspeler. In drie wedstrijden viel hij in, terwijl hij medio februari niet van de bank af kwam tegen Queens Park Rangers (1-0 winst). Ook vrijdag werd hem geen invalbeurt gegund tegen Hull City. Manhoef leverde tot op heden een assist, maar een treffer zat er nog niet in.

"Ik zag Engeland meteen zitten", vertelt de aanvaller tegenover Voetbal International. "Het voetbal is daar zó groot, dat is met niets te vergelijken. En de Championship is ook geen kleine competitie, als je ziet wat daar voor teams in zitten."

"Leicester City, Leeds United, Southampton, West Bromwich Albion… Dat zijn gewoon héle grote clubs, met enorme stadions en geweldige voetballers. Je speelt daar dus eigenlijk iedere week topwedstrijden. En ook nog heel veel wedstrijden, omdat de competitie uit 24 ploegen bestaat, dus je kan je daar goed laten zien."

Manhoef kreeg een 'hartelijk' welkom tijdens zijn debuut op 10 februari tegen Blackburn Rovers. "Ik dacht: Wat gebeurt er allemaal? Iedereen was superfel, de bal ging van de ene naar de andere kant, counter op counter, nooit een moment rust. Bij het eerste duel was het direct bam, een knal op mijn knie. Welkom in Engeland, ja", lacht de aanvaller.

Stoke speelde vrijdagmiddag tegen Hull City en kon bij een overwinning uitstekende zaken doen op de ranglijst. De gedroomde overwinning kwam er ook dankzij treffers van Josh Laurent en Ki-Jana Hoever. De voormalig PSV'er bepaalde de einstand in blessuretijd op 0-2 met een van richting veranderd schot in de zestien. Stoke klimt dankzij de zege naar plek zeventien en staat nu vijf punten boven de streep.