Kijkers vallen massaal over bijzondere gewoonte van grensrechter op het EK

Oplettende kijkers vallen massaal over bijzondere gewoonte van grensrechter bij Portugal - Slovenië op het EK

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de assistent-scheidsrechter tijdens de achtste finale van het EK tussen Portugal en Slovenië (0-0, 3-0 n.s.)

Cristiano Ronaldo werd, na een gemiste strafschop in de verlenging, maandagavond gered door zijn teamgenoot en keeper Diogo Costa. De Portugese goalie wist liefst drie Sloveense penalty’s te keren. Na afloop was het niet alleen de superster van Al-Nassr die de gemoederen bezighield, daar ook een van de grensrechters een flinke bijrol vertolkte gedurende het EK-duel.

?? - Linesman is literally walking on the pitch, wtf. pic.twitter.com/8dhWKPkSN9 — ?????? ???????? ?? (@TheEuropeanLad) July 1, 2024

De wedstrijd werd maandag geleid door een Italiaans trio. Scheidsrechter Daniele Orsato was de eindverantwoordelijke en werd bijgestaan door zijn assistenten Giro Carbone en Alessandro Giallatini. Een van de Italianen had een opvallende gewoonte: de grensrechter stond gedurende de tweede helft en delen van de verlenging meermaals meters binnen de lijnen van het veld.

heatmap of the linesman in that second half pic.twitter.com/tYy067OVss — Duncan Alexander (@oilysailor) July 1, 2024

Op X ging het dan ook massaal over de grensrechter. Niet iedereen was blij met de opvallende gewoonte van de Italiaan. “Die grensrechter frustreert me zowaar. Ik kan me niet eens concentreren op het spel”, schrijft een oplettende gebruiker. Anderen kunnen er juist wel om lachen: “De grensrechter wil gewoon meedoen.” De UEFA lijkt alle bewegende beelden te rapporteren, in verband met auteursrechten.

Linesman what you doing? pic.twitter.com/89vHj5kap0 — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) July 1, 2024

