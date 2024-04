Ophef over bizar tafereel na BVB - Atlético: ‘Grootste Arschloch in het stadion‘

In Duitsland is ophef ontstaan na afloop van de Champions League-kraker tussen Borussia Dortmund en Atlético Madrid. De Duitse ploeg wist in het eigen Signal Iduna Park met 4-2 te winnen van Atlético, maar het gaat op internet vooral over een triest moment na afloop.

Julian Brandt opende dinsdagavond de score namens BVB. De Duitse middenvelder speelde verdienstelijk en werd door de Champions League beloond met de Man of the Match-award.

Na de wedstrijd gaf Brandt zijn shirt aan een fan van Dortmund. De man die het shirt van de ster van de avond ontving, zat in een rolstoel. Op beelden op social media is te zien hoe een andere man het shirt van Brandt afpakt en er snel vandoor gaat.

De dief wordt nog achterna gezeten door iemand anders, maar het lijkt er niet op dat hij is achterhaald. Gelukkig voor de man in de rolstoel lijkt het alsnog goed te komen.

Marius Wolff, teamgenoot van Brandt, heeft net als bijna een half miljoen andere mensen de beelden gezien. Op X reageert hij ‘wordt geregeld’ onder een video van het incident.

Dortmund won dus dinsdagavond met 4-2 van Atlético. Naast Brandt namen ook Ian Maatsen, Marcel Sabitzer en Niclas Füllkrug een treffer voor hun rekening.

In de halve finale van het miljardenbal wacht nu een tweeluik met Paris Saint-Germain. De Franse ploeg voltooide dinsdagavond een spectaculaire comeback tegen FC Barcelona (1-4).



