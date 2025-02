Ophef in de Keuken Kampioen Divisie: jonge trainer gaat tijdens interview Marinus Dijkhuizen de confrontatie aan

Melvin Boel (38) heeft zich vrijdagavond van zijn slechtste kant laten zien, zo blijkt uit een tweet van Raymond Willemsen, die werkzaam is voor De Gelderlander. De trainer van FC Dordrecht was tegen De Graafschap (1-0 winst) geschorst, maar zorgde na afloop alsnog voor opschudding.

Journalist Willemsen meldde zich vrijdagavond vol verbazing op X. “Zelden meegemaakt: de geschorste FC Dordrecht-trainer Melvin Boel onderbreekt een interview van Marinus Dijkhuizen met De Gelderlander omdat hij de confrontatie aan wil gaan met de trainer van De Graafschap.”

“Man moet nog veel leren. Laatst loog Boel ook al keihard voor de camera”, concludeert Willemsen. Het is wachten op meer duidelijkheid over het grimmige onderonsje aan de Krommedijk.

Willemsen volgt De Graafschap namens De Gelderlander. Hoogstwaarschijnlijk staat de aanvaring tussen Boel en Dijkhuizen niet op beeld, daar de clubwatcher voornamelijk artikelen schrijft.

Het is onduidelijk waarom Boel de confrontatie aan wilde gaan met Dijkhuizen. Zelf zat hij namelijk niet op de bank tijdens het thuisduel met De Graafschap. Vanwege een schorsing nam assistent-trainer Rick Adjei de honneurs waar voor Boel.

De Rotterdamse Boel werkte jarenlang in de jeugdopleiding van Feyenoord en staat dit seizoen voor het eerst op eigen benen bij een eerste elftal in het betaald voetbal.

De talentvolle Boel is in Dordrecht goed begonnen aan zijn trainersloopbaan. Momenteel staan de Schapekoppen op een knappe vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie.