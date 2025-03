Josip Sutalo is niet bezig met een vertrek uit Amsterdam, zo heeft de Kroatische verdediger van Ajax gezegd in een uitgebreid interview met Sportske Novosti uit zijn thuisland.

Sutalo werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat voor twintig miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb. In zijn eerste seizoen had hij het zichtbaar lastig en kreeg hij veel kritiek te verduren.

Dit seizoen geldt hij als de belichaming van de wederopstand van Ajax. De club staat, met nog acht duels te gaan, zes punten voor op achtervolger PSV en ligt dus op koers voor het landskampioenschap.

In het interview legt Sutalo uit wat er allemaal veranderd is ten opzichte van vorig seizoen, waarin Ajax vijfde werd. “Er is stabiliteit binnen de club en ook op het veld is veel veranderd. De coach speelt daarin een belangrijke rol. Hij heeft een nieuwe energie en een nieuwe speelwijze gebracht”, aldus Sutalo over Francesco Farioli.

De 25-jarige verdediger krijgt ook steeds meer lof van de Ajax-aanhang, iets wat hem naar eigen zeggen goed doet. “Het is geweldig om de fans zo enthousiast te zien. Als het team goed speelt, dan wordt de volledige atmosfeer beter.”

In het gesprek met de gerenommeerde Kroatische sportkrant wordt Sutalo ook gevraagd naar het niveau van de Eredivisie. “Het spel is snel en technisch. Er wordt veel naar voren gespeeld. Het is heel leuk om naar te kijken en de fans zijn erg gepassioneerd”, laat de mandekker optekenen over de Nederlandse competitie.

Tot slot gaat het ook nog even over de toekomstplannen van de Ajacied, maar daar is hij duidelijk over. “Ik ben niet bezig met een transfer. Ik ben gefocust op Ajax. Transfers horen bij het voetbal, maar ik hou me daar pas mee bezig als het zover is.”