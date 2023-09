Op1 toont angstaanjagend appje van RvC-lid Ajax dat afzag van komst: ‘Walgelijk’

Annette Mosman heeft afgezien van de uitnodiging om aan te schuiven bij Op1, zo heeft de talkshow woensdag geopenbaard. Het lid van de Raad van Commissarissen van Ajax acht het op dit moment niet veilig genoeg om in de openbaarheid te treden. Mosman is een van de kopstukken die de harde kern van Ajax graag ziet vertrekken.

"We hebben een aantal mensen gevraagd om aan te schuiven", zegt presentatrice Carrie ten Napel in de uitzending van Op1. "Annette Mosman, lid van de Raad van Commissarissen, wilde niet te gast zijn. Zij heeft een appje gestuurd en permissie gegeven om dat appje te delen." Vervolgens leest Ten Napel het appje van Mosman voor. "Hierover valt veel te zeggen, maar om eerlijk te zijn kan ik nu voor mijn eigen veiligheid niet naar voren stappen en bijvoorbeeld bij Op1 verschijnen. Deze wereld is bizar!"

Het appje dat Annette Mosman stuurde naar Op1.

Volgens Sjoerd Mossou, die wel aanschoof bij Op1 om over de situatie bij Ajax te praten, is het appje van Mosman veelzeggend. "Hieraan zie je dat het niet alleen een kwestie is van een beslissing nemen om te stoppen, maar ook onder hele grote druk staan." Eerder op de dag, een uur voor het restant van de Klassieker, hield RvC-voorzitter Pier Eringa de eer aan zichzelf. "Het lijkt er sterk op dat hij is gezwicht voor de druk van de supporters", aldus Mossou.

Volgens Mossou leidt de situatie bij Ajax ertoe dat clubs steeds moeilijker aan capabele mensen kunnen komen. "Je kan je afvragen hoeveel mensen op deze manier nog in de voetballerij willen werken", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad. "Dat is natuurlijk wel een probleem. Er is zo ongelooflijk veel druk van de media en het publiek, dat het voor clubs steeds moeilijker wordt om goede mensen te vinden. Mensen trekken hun handen er vanaf."

Frits Barend, eveneens te gast, noemt het 'walgelijk' dat Mosman vanwege haar veiligheid heeft afgezien van de uitnodiging van Op1. "Ze zou overal vrij rond moeten kunnen lopen en dat kan nu dus niet. Echt walgelijk is het." Barend wijst Maurits Hendriks aan als een van de aanstichters van de malaise. "Die mensen moeten bij zichzelf in de spiegel kijken. Hij heeft het bij het NOC*NSF goed gedaan, maar in de voetballerij komen andere dingen kijken. Dan moet je je conclusies trekken."