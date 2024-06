Ook Nederlandse partij dreigt af te haken bij Vitesse; crisis lijkt compleet

Vitesse moet mogelijk opnieuw een gigantische mokerslag slikken. Waar een Amerikaanse partij al was afgehaakt om de club te redden, dreigt nu ook de overgebleven Nederlandse partij zich terug te trekken als aandeelhouder, zo meldt Omroep Gelderland. “Als zij afhaken, is de crisis in Arnhem compleet”, zo valt er te lezen.

Het was tot voorheen nog niet bekend om welke Nederlandse partij het gaat, maar Omroep Gelderland weet dat een ‘internationaal bedrijf met wortels in de gemeente Beuningen’ voornemens was om Vitesse over te nemen en een groot deel van de huidige schulden over te nemen.

De ondernemer uit Gelderland, die anoniem wil blijven, was van plan om zijn nek uit te steken voor Vitesse, maar is er nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met Coley Parry, de grootste schuldeiser van de club. Het gaat om 14,3 miljoen euro inclusief rente en boeteclausules. Ook krijgt de ondernemer naar verluidt tegenwerking van andere kanten rondom Vitesse, weten goed ingelichte bronnen aan de Gelderse omroep te vertellen.

De Nederlandse én Amerikaanse partij stonden samen garant voor een tekort van minimaal zes miljoen voor komend seizoen en hadden daarvoor een bankgarantie klaar staan. Waar de Amerikaanse partij al was afgehaakt, is de Nederlandse partij er inmiddels ‘helemaal klaar mee’.

De proflicentie van Vitesse komt door de tweede klap in twee dagen tijd nog meer onder druk te staan. Er wordt nog altijd naar alternatieven gezocht, maar tijd is er nauwelijks meer.

Vitesse kreeg van de licentiecommissie mee om maandag voor 00:00 een sluitende begroting in te leveren bij de KNVB, maar is daar niet in geslaagd. De vraag is nu of de licentiecommissie van de KNVB opnieuw uitstel zal verlenen of toch overgaat tot het intrekken van de proflicentie. Mocht dat laatste gebeuren, dan is het nog steeds geen einde oefening in Arnhem.

Vitesse heeft dan namelijk nog de mogelijkheid om naar de commissie van beroep te stappen. In het allerergste geval kan zelfs nog de gang worden gemaakt naar de burgerrechter.

Omroep Gelderland stelt dat Parry als grootste schuldeiser met vuur speelt. Hij zou een bod van ongeveer acht miljoen euro hebben laten schieten. Later verhoogde Vitesse dat bedrag nog, maar Parry wil al zijn geld terug inclusief rente. Indien de proflicentie van Vitesse wordt ingetrokken kan de Amerikaan fluiten naar zijn geld.

